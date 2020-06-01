LIVE／放過陳時中好嗎？緊守疫情空檔兼當業配王　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，指揮官陳時中不只為了疫情奔波，近期還要當業配王，到各縣市宣傳，包括了墾丁、台南、新竹、台中和桃園，接下來還有可能前進嘉義，律師呂秋遠在臉書上為陳時中發言，希望各縣市長饒了這位部長，讓他暫時回家休息。截至5月31日為止，全台確診數維持在442例，指揮中心先前表示，在6月7日後將大規模恢復正常生活，但還是要大家保持社交距離，出門戴口罩，最新的疫情變化和防疫作為，指揮中心14時說明。

今日出席人員有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官、中央流行疫情指揮中心簡宏偉資訊組組長和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等。

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▲陳時中率領防疫五月天樂遊台南。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB粉絲專頁）

律師呂秋遠就在臉書上提到白天氣溫高達33度，陳時中在白河期間一度雙眼緊閉，不斷擦去汗珠，看起來很不舒服，險些站不穩，讓旁邊的人一度很緊張。後來，陳時中主動澄清，是流汗流到眼睛裡去，身體並無大礙。不過，看在許多人眼裡卻非常心疼。

▲陳時中出席白河活動「緊閉雙眼擦汗」，律師呂秋遠在臉書上po文，請各縣市長饒了他好嗎。（圖／東森新聞）

呂秋遠在臉書上發文表示，陳時中花這麼多心力行銷各地，讓人忍不住懷疑他是不是已經變成觀光局長。他指出，台灣雖然沒有爆發群聚感染，但世界各地疫情依然嚴峻，可否請各地縣市長饒了這位部長，「看著他成為網紅，到處巡迴演出、推銷景點與產品，真的於心不忍。」

▲結束台南行程，衛福部長陳時中接著到台中逛一中商圈，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

呂秋遠說，陳時中連續工作將近半年，或許已很久沒回家與家人好好團聚，如今國內疫情稍稍平息，卻要出面解決各地觀光議題，「他是衛生福利部部長、防疫中心總指揮官，不該是負責行銷台灣觀光的官員，疫情還沒結束，放開那個男孩，讓他暫時回家休息。好嗎？」

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