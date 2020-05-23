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推餐車上街叫賣　女子突遭砍17刀「噴血倒地」命危…兇手竟是前夫

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▲▼女子大街遭砍。（圖／翻攝陸媒）

▲女子推餐車上街，突然遭到前夫砍殺。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

無論遇到什麼事情，只有冷靜才能解決糾紛。大陸一名女子日前推著餐車，準備上街賣早餐，沒想到當街遭砍17刀，導致噴血倒地，重傷命危，差點一命嗚呼。警方事後調查，發現犯案的竟是女子的前夫。

綜合陸媒報導，女子當天早上8點與男友推著餐車，準備上街叫賣，沒想到突然遭到前夫砍殺，讓男友嚇傻上前擋刀。女子的男友奮力奪刀，加上一旁的路人上前壓制，行兇的前夫被制伏，警方也已經接獲消息，立刻趕到現場。

不過，警方到場時，女子身上已中了多刀，倒地流了許多血，「那女的已經不行了，已經躺在地上了，運氣好，運氣不好這個女的已經被殺死了。」女子立刻被送往醫院，所幸最後保住了一條命，但身上留下了17條大小不一的刀疤，傷口怵目驚心。

▼女子的男友見狀，立刻上前幫忙。（圖／翻攝陸媒）

▲▼女子大街遭砍。（圖／翻攝陸媒）

警方調查後指出，這起案件是前夫殺妻的案件，兩人半年前就離了婚，但前夫一直認為，妻子婚姻期間有外遇，加上共同財產的處置方式讓前夫相當生氣，才會憤而行兇。

▼女子身上留下許多怵目驚心的傷口。（圖／翻攝陸媒）

▲▼女子大街遭砍。（圖／翻攝陸媒）

砍人的男子指出，前妻在婚姻期間內，曾經帶男人回家，還被兒子撞見，加上離婚官司上，住處的2樓被法院判給前妻，前妻又帶了弟媳來住，時常會有前妻的親戚來煩他，讓他相當不快，「我不服氣我就想殺了她。」

男子說明，案發前一天，他與前妻又經過一次爭吵，因此計畫要殺了前妻、前妻的男友，他們兩人先前曾經營過早餐店生意，對前妻的行蹤相當熟悉，才會選擇在路上痛下殺手。至於詳細原因為何，仍待警方進一步釐清。

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▼女子的前夫說，是前妻先帶男人回家，被兒子撞見，加上許多摩擦，他才痛下殺手。（圖／翻攝陸媒）

▲▼女子大街遭砍。（圖／翻攝陸媒）

 
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