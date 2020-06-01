口罩解禁價格飆漲？杜紫宸曝「超低成本」500片雞排賭14天後價格

▲中華大學講座教授杜紫宸。（圖／翻攝杜紫宸臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布6月1日口罩解禁，不少人擔憂疫情需求會導致價格飆高。對此，中華大學講座教授杜紫宸在臉書解釋口罩成本問題，並和網友對賭500份雞排證明。

杜紫宸表示，他從口罩業者得到消息，市面販售的平面3層熔噴口罩每片成本約0.7至1.3元，因此政府分配給民眾的口罩是以5元販售，倘若業者賣出8元，「誰會跟你買 ( 除非有特别的設計 )？」

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▲杜紫宸全文如上。（圖／翻攝杜紫宸臉書）



▲杜紫宸認為口罩解禁後，價格不會飆漲。（示意圖／記者周宸亘攝）



杜紫宸說，假設業者將價格降為每片4元，這樣又有誰會跟政府買呢？且考慮同業削價競爭，是否又會出現每片3.5元的情況來搶生意，「説『口罩可以自由買賣後，價格會變貴』的人，若不是商業白痴，就是智商超過280。」

豈料，有網友留言說「costco（好市多）50片$599，剛上架就賣到缺貨了，畢竟不是人人都有空去跟政府買限量的」，讓杜紫宸看完直言「每年超過5 元的口罩，不會超過2週。我跟你賭 500 片雞排」，而該名網友也答應賭局「沒問題，我賭兩周後市面和拍賣網頁上仍有1片超過5塊的口罩在賣」。

▲杜紫宸跟網友對賭口罩2週後價格不會高於5元。（圖／翻攝杜紫宸臉書）



杜紫宸見狀表示，「國外進口的不能算，Costco 賣的是日本進口貨」，讓該名網友非常無奈「別我說賭了，再來加條件呀。政府1片5塊又不是無限量供應，因此口罩可以自由買賣後，價格會變貴還是變便宜，這當然看市場需求，還有買入難易度，沒有一定會變貴或一定會變便宜的。之前不少人上掏寶買品質不一定比中衛好的，1片又比5塊貴的，請問是為何？」

杜紫宸強調「本人從頭到尾講的都是台灣製的口罩開放的價格，未來只會更便宜。請尊重自己的人格，不要栽贓，LV 的口罩一個 3000，難道也要計算在內嗎？若再這樣，就請滾出本人群組。」網友也說「你回答不出我上面的提問就算了。你要指定台灣製的也可以，台灣製的口罩之後在各通路和拍賣網上還是會有高於五塊的，因為市場不是你講的這麼簡單」。

最後，杜紫宸說「是你做過生意？還是我做過生意？」兩人便沒再隔空交火。

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