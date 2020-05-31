怪人裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵…全裸被丟路邊

▲小美遭男扮女裝的鍾男性侵。（示意圖／取自Pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名鍾姓男子男扮女裝外出，看見一名身穿洋裝的150小隻女小美（化名）後，上前搭訕要求性交易，見對方不從竟強拖到某餐廳的柱子後方性侵得逞，還將小美的衣物全拿走。台中高分院依強制性交罪，判鍾男4年有期徒刑；另民事部分，依侵害性自主權，判鍾男賠小美50萬元。

判決書指出，鍾男2018年8月8日凌晨身穿女裝，騎著腳踏車外出，看見小美在超商請女店員幫忙扣背部的鉤子，竟突然色心大起，等對方走出超商後上前搭訕談價錢。

「我不是流鶯，沒有在賣！」小美氣得拒絕，但鍾男一路尾隨30分鐘，直到經過某餐廳時，竟將小美強拉至餐廳的箸子後方，用蠻力將小美壓制在地性侵得逞，還將對方的洋裝、內褲全都拿走，僅丟下30元就離開。

▲小美的洋裝及內褲都被鍾男搶走。（示意圖／免費圖庫pixabay）



小美控訴，她看到鍾男揹著一個很大的包包，擔心對方可能拿武器將她殺死，雖然故意將價錢喊高、謊稱自己有病想讓對方離開，「你有30萬元嗎？我有愛滋病不要碰我！我已經停經了」，「他熊抱我之後，把裙子掀起來，我轉過來看嚇一跳，怎麼這樣，怎麼女生有這種東西…我不知道那個陽具是真的假的，還有鐵絲」。

鍾男到案後否認犯行，辯稱兩人是合意性交，否則小美為何沒有大聲呼救，也沒有抵抗乖乖脫衣服躺地，且拒絕反抗時指甲內應該要有他的皮屑，明顯與常理不符。

法官認為，小美的身高150公分、體重40公斤，且見鍾男身揹大包包，擔心自己生命安全才不敢反抗，且案發後小美罹患中度慢性精神障礙，因此不採信鍾男辯詞，依強制性交罪，判鍾男4年有期徒刑；另民事部分，依侵害性自主權，判鍾男賠小美50萬元。

►這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定 超殺價980元再賺1000東森幣～