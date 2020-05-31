疫情緩和出國難安心　「國際社交距離計步器」一秒看懂能不能去

▲國家實驗研究院日前運用各國即時確診數據，製作出「國際社交距離計步器」。（圖／翻攝自COVID-19全球即時疫情地圖網頁）

財經中心／綜合報導

在新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩下，各國陸續放寬社交距離，不少人關注何時可以出國旅遊，國家實驗研究院日前運用各國即時確診數據，製作出「國際社交距離計步器」，並以5個燈號呈現，讓民眾了解與他國恢復交流的門檻距離，也就是哪些國家比較適合前往，但實際情況仍以指揮中心評估為主。

新冠肺炎疫情在各國蔓延，到目前為止，全球已有606萬5,624人確診，其中有36萬9,274人不幸逝世。不過回頭看台灣，連續49天沒有本土病例，隨著疫情趨緩，許多民眾出國意願增加，關注何時會解除邊境管制。

科技部旗下國研院國網中心運用約翰霍普金斯大學所提供的各國即時確診數據，建置台灣與世界的社交距離平台FLY2，系統平台以簡易的紅黃綠燈號，製作出「國際社交距離計步器」，以圖表的方式讓民眾方便閱覽，一眼就能看出台灣與國際恢復交流的門檻距離。

隨著各國陸續解封，國研院開發「國際社交距離計步器」，透過大數據分析，利用各國每天確診的增加數據，轉換成台灣與其他國家的社交距離，並透過5個燈號呈現，包括綠、淺綠、黃、橘、紅等。

觀察「國際社交距離計步器」，台灣目前零確診是呈現灰色，與香港仍有20步的空間，呈現綠燈，意味著比較容易恢復交流，而與美國則有17.4萬步，呈現紅燈，代表恢復交流是相對困難的。

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