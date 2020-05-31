粉絲敲碗！超夯「迷彩口罩」將上市？　中衛回應了

▲中衛特別使用與國軍最相呼應的中衛軍綠迷彩口罩，做了獨一無二的感謝狀給每一位參與的國軍。（圖／翻攝中衛臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

口罩大廠中衛感謝國軍幫忙製造口罩，特地送上軍綠迷彩口罩感謝狀，感謝這群幕後功臣功成身退 。對此，不少網友紛紛被迷彩口罩吸引，直呼超想買，也讓業者回應了。

中衛30日在臉書發文表示，今年2月初，在疫情發展最未知、口罩最供不應求之際，有一群人進駐了中衛，他們就是國軍；國軍的加入猶如一場及時雨，幫助中衛口罩產能提高10至15%，讓更多民眾可以在最短的時間內領到口罩。

請繼續往下閱讀...

「今天，是他們離開中衛的那一天。」中衛說，他們也特別使用與國軍最相呼應的中衛軍綠迷彩口罩，做了獨一無二的感謝狀給每一位參與的國軍，感謝他們在不好走的防疫路上，與中衛、與全民，並肩同行，「相信這3個月，會成為我們所有人一生中最獨特的回憶之一。」

對此，有網友貼出自己戴迷彩口罩的照片，「謝謝中衛跟國軍兄弟們辛苦了，特地戴上迷彩向你們致敬」，讓其他人直呼「你為什麼會有這個～羨慕」，而原PO也回答「努力收集的啊。」有人詢問會販售迷彩口罩嗎？中衛小編回「敬請期待！」

▼有網友詢問會販售迷彩口罩嗎？中衛回「敬請期待。」（圖／翻攝中衛臉書）