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最強業配王到台南！陳時中享用「阿中部長自助餐」吃一半粉絲不斷要合照

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▲防疫五月天至台南阿中自助餐 。（圖／記者洪正達攝）

▲防疫五月天至台南享用阿中自助餐 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／台南報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心30日受邀到台南，首站先到奇美博物館，接著到國華街，但沒想到人實在太多，都還沒逛完就喊卡，緊接著晚餐至餐廳享用「阿中部長自助餐」菜色種類豐富，不過陳時中人氣實在太旺，粉絲不斷上前要合影簽名，讓主持人都忍不住大喊請大家讓阿中部長好好吃頓飯。

防疫五月天包含指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、專家小組召集人張上淳30日、31日將前往台南，進行兩天一夜的行程，陳時中穿上台南市府特別準備的「黑面琵鷺」襯衫，再加上台南特產虱目魚設計的「虱目魚背包」；其他成員則背上台南「廣富號」帆布包、「林百貨」帆布包等台南文創商品，這些都是具有台南元素、特色的文創商品。

▲防疫五月天至台南阿中自助餐 。（圖／記者洪正達攝）

▲不斷有人前來邀約合照。（圖／記者洪正達攝）

一行人晚餐時間來到餐廳，享用市府特別準備的「阿中部長自助餐」，安排阿中部長和台南防疫英雄一同享用台南美食和小吃，陳時中致詞表示，台南天氣熱，但台南人熱情更熱，今天看了奇美博武館到街上逛逛、搭觀光巴士，歡迎民眾來台南走走，品嘗台南美食。座位採用透明板防疫，備有台南蝦捲、米糕、肉粽、八寶丸、豆花等美食佳餚來歡迎陳時中，不過因為陳時中人氣實在太火紅，粉絲不斷前來拍照要簽名，讓主持人多次喊話要大家好好讓部長吃一頓飯。

而最強業配王陳時中31日一早還要到頑皮世界，以及白河區賞蓮花，到尖山埤江南渡假村享用英雄宴，以及舉行防疫記者會，勢必又會有一批粉絲追隨，一睹阿中部長風采。

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