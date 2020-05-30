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海歸感染倍增！韓法務部規定外國人搭機前先申請證明：否則不予入境

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▲▼南韓,首爾,仁川機場,防疫,出入境管理。（圖／達志影像／美聯社）

▲長期居韓外籍人士出境前，必須申請再入境許可、免檢診斷書。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

為有效防堵新冠病毒（COVID-19）自境外移入、減少不必要的出國需求，南韓法務部29日對外表示，已針對長期在韓居留外國人，調整其出入境政策。6月起，持外國人登錄證之外籍人士在離境前須申請「再入境許可書」、「免檢診斷書」；若未事先申請免檢診斷書者，須於滯留外國期間至當地醫療機關申請健檢證明，入境南韓時與在入境許可一併繳交，否則不予入境。

鑒於長期滯韓外籍人士自海外染疫後歸國的案例與日俱增，外籍人士在離境南韓前都須遵照新措施。法務部事務官表示，只要在出境前至機場遞交再入境許可申請書，並繳交3萬韓元手續費，幾乎能在30分鐘內取得再入境許可。

此一政策修改顯示出執行上的困難。不少人表示，對於需短期海外旅遊、出差的外籍人士而言，至當地醫療機關接受健檢反而浪費時間，而在醫療水準落後的國家更幾乎不太可能。對此，法務部鬆綁表示，只要屬於3個禮拜以內的商務活動、採訪、學術交流的短期旅遊外籍人士，申請再入境許可時，能在南韓出入境管理局、外國人管理機構，以及「HiKorea」官網上一併申請免檢診斷書。

法務部表示，持外交（A-1）、公務（A-2）、協定（A-3）、海外僑胞（F-4）簽證之外籍人士不受此修訂規範。

不過法務部補充，持免檢診斷書入境後，仍需接受為期2周的居家隔離，除非在入境前能獲得南韓駐外使館出具的證明書，才能免除隔離。

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