殺人犯長相「太詭異」！五官扭曲到不科學　網酸警：這樣還抓不到？

▲嫌疑犯的長相「太過驚悚」，讓網友懷疑是警方「動手腳」。（圖／翻攝自每日頭條）

實習記者施怡妏／綜合報導

內蒙古烏蘭察布市公安局29日發布，25名殺人案在逃嫌疑犯懸賞通緝公告，其中有2位嫌疑犯的長相引發熱議。只見2人在通緝令上的照片「十分驚悚」，還有網友因此受到驚嚇，懷疑是畫像而不是真實相片，由於嫌疑犯長相實在太特別，導致網友嘲諷「長這樣都還沒有被抓到？」

根據《每日頭條》報導，為了推行「雲劍2020」專項行動，烏蘭察布市公安局近日公開25名命案在逃嫌疑犯的長相，實行公開懸賞通緝，其中2名嫌疑犯李大寬和閆二召的照片，因長相實在「太過驚悚」而受到網友熱議。從照片可見，2人五官呈現扭曲狀態，臉形非常方正，讓網友驚呼「就算沒有被殺死，也會被他們的長相嚇死」、「長得好像兵馬俑」、「長這樣還沒被抓到？」更有網友懷疑2人照片可能是被警方修過照、動過手腳。烏蘭察布公安局警方對此則回應，「本人就長這樣子，照片是當時犯案時所拍下的。」

▲▼這2名殺人逃犯長相嚇壞網友。（圖／翻攝自每日頭條）

由於2人犯案至少10年以上，李大寬現年應該有85歲，閆二召年49歲，2人都涉嫌謀殺，只要尋獲一人，就可獲得懸賞金額人民幣5萬元（約新台幣20萬元）。不過網友質疑警方根本辦事不力，更稱李大寬可能早就不在人世了。