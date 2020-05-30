女直播主「東區ZARA野戰」創法辦首例　SWAG背景起底！母公司遭爆解散

▲沐沐因為在東區知名景點車震拍攝肉片，警方高層震怒開鍘。（圖／民眾提供）

圖、文／CTWANT

以女直播主拍攝愛情動作片的SWAG，成為新一代情色付費平台，但根據本刊調查，母公司在3月底解散，而網站還是正常營運，巧合的是，警方3月初打算開鍘法辦女直播主沐沐，起因就是沐沐在東區ZARA前車震肉片「太過猖狂」。

沐沐日前到警局說明時素顏應訊，「情色女神變大嬸」，沐沐供稱是為了賺錢才拍片，訊後依《妨害風化》、《猥褻》函送法辦，這也成為警方法辦SWAG直播主的首起案例。

本刊調查，SWAG女直播主沐沐去年9月間，在東區ZARA忠孝店前，不顧此處是商業區人潮熱點，與男主角車震大戰，該情色片上架引發熱議，今年3月間，消息傳到警方耳裡，引發高層震怒，「在東區知名地標亂搞」，外加「整個城市都是我的野戰場」口號太猖狂，根本太歲頭上動土，下令嚴辦女直播主沐沐。

▲根據經濟部網站，SWAG母公司「歐鉉科技」在3月23日申請解散。（圖／翻攝自經濟部商業司網站）

經過月餘訪查，警方從經濟部商業司查出沐沐所屬公司「歐鉉科技」，通知業者連繫旗下的該直播主，4月27日沐沐到案，不過，卻沒人認出她，「臉很大，跟影片上的樣子完全不一樣」，原來沐沐當天素顏打扮，而且「全身包緊緊」，整個人看起來非常樸實，根本是「鄰家女孩」。

沐沐在律師陪同下，承認影片中的女主角就是自己，並表示會拍此片是為了賺錢，從頭到尾都是個人行為，隻字未提及公司SWAG，警方懷疑她的供述可能在律師的指點之下早就套好招。警方也強調，這是第一起警方移送直播主的案例，未來如有類似狀況一律嚴辦。

本刊調查，藝人「麻吉大哥」黃立成在2015年創立「17直播」，隔年又推出SWAG成人影音平台，不過，此說法遭17直播否認。根據商業登記資料，SWAG母公司原為「帥哥科技」，後又改名為「歐鉉科技」，雖然歐鉉科技於3月23日已申請解散，但SWAG平台似乎沒受影響，持續提供會員「斗內」、買「鑽石」。

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