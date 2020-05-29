Find X2 Pro通過NCC電檢　OPPO手機回歸台灣有望？

▲OPPO Find X2 Pro已通過NCC電檢。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣手機市場好不容易回歸了陸系品牌手機vivo Y50與Y15，而現在再度迎來好消息，OPPO Find X2 Pro也悄悄通過了NCC電檢，似乎意味著OPPO手機也有機會近期回歸台灣市場。

▼OPPO Find X2 Pro已通過NCC檢測。（圖／翻攝自NCC電檢網站）

OPPO Find X2 Pro除了已通過NCC電檢外，現在在OPPO官網上，亦可搜尋到OPPO Find X2系列手機相關資訊。不過要注意的是，目前在NCC電檢網站上，僅有OPPO Find X2 Pro（型號CPH2025）通過檢測，而OPPO Find X2機種（型號CPH2023）並沒有出現在電檢網站上。

OPPO Find X2 Pro搭載了6.7吋120Hz QHD+超感螢幕，內建了高通S865處理器，支援5G傳輸功能；作業系統搭載Android 10，而操作介面則是自家研發的ColorOS 7.1。

OPPO Find X2 Pro將會提供65W SuperVOOC 2.0超級閃充充電頭，先前《ETtoday新聞雲》記者曾分享過，歐規的65W SuperVOOC 2.0超級閃充充電頭，無論是尺寸還是重量都相當有份量，不過目前仍尚未能確定如果Find X2 Pro在台灣上市的話，屆時充電頭是否也會這麼大。

不過要注意的是，雖然OPPO Find X2 Pro目前已經通過NCC電檢，但是有知情人士私底下向記者透露，這款手機近期內不見得有機會在台灣上市，可能還需要做好進一步的評估後，才能確定是否上市，或是上市日期等。

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