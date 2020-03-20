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OPPO Find X2 Pro上手體驗　遠拍近攝都超美

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲OPPO Find X2 Pro上手體驗。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

OPPO於3月初時，推出了旗艦機Find X2與Find X2 Pro，升級的拍攝功能讓人想要入手試試；雖然還不能確定台灣是否有緣上市OPPO Find X2 Pro旗艦機，不過《ETtoday新聞雲》記者這次仍取得了OPPO Find X2 Pro提供茶橘皮革版體驗，要讓消費者看看這支手機值不值得入手。

65W SuperVOOC 2.0超級閃充尺寸驚人
首先，先來看看Find X2 Pro的盒裝內容，包括了手機本體、透明護殼、耳機、65W SuperVOOC 2.0超級閃充充電頭，以及相匹配的充電線。

▼OPPO Find X2 Pro盒裝內容。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

在配件方面，最醒目的就是65W SuperVOOC 2.0超級閃充充電頭，其尺寸與重量都相當引人注目，不過這顆充電頭並非台灣版，因此尚未能確定如果Find X2 Pro在台灣上市的話，屆時充電頭是否也會這麼大。

▼OPPO Find X2 Pro 65W SuperVOOC 2.0超級閃充充電頭體型相當碩大。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

這次Find X2 Pro螢幕達6.7吋，因此也支援分割畫面的功能，使用者只要三指上滑就能啟動分割畫面（此功能預設開啟）；不過要注意的是，有部分應用程式並不支援分割畫面功能。

▼OPPO Find X2 Pro支援分割畫面。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

而Find X2 Pro此次所搭載的處理器為高通S865處理器，支援5G傳輸功能；作業系統搭載Android 10，而操作介面則是自家研發的ColorOS 7.1。

▼OPPO Find X2 Pro所搭載的處理器為高通S865處理器，支援5G傳輸功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

3鏡頭、10倍混合變焦　遠拍近攝都清晰
Find X2 Pro擁有4,800萬廣角、4,800萬超廣角，以及1,300萬潛望式長焦等3顆鏡頭，官方認為，如此的全焦段影像系統可實現10倍混合變焦，完整覆蓋16-160mm焦段。

▼OPPO Find X2 Pro4,800萬廣角、4,800萬超廣角，以及1,300萬潛望式長焦等3鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

現在就帶著Find X2 Pro來進行實拍吧！在Find X2 Pro的拍攝介面中，提供了超廣角、1x、2x、5x、10x的按鈕，使用者一樣可以自行拉動倍率，來調整出自己想要拍攝物體的大小，Find X2 Pro最大倍率可以拉到60x。

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼上圖為超廣角拍攝，下圖則為一倍鏡拍攝；兩個不同倍率拍攝下顏色有點不太一樣。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼上下圖分別為2倍鏡與5倍鏡所拍攝；這兩個倍率拍攝下色彩並沒有不一致，且拍攝主體的銳利度處理都相當不錯。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼上下圖分別是10x與60x所拍攝；在日間拍攝時，10x拍攝下的效果相當讓人驚艷，而60x的成像表現也算是相當不錯，主體相當清楚。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

可以明顯的感受出來，Find X2 Pro在不同倍率的拍攝情況下，畫面的色彩明暗會有點不一致，不過因為記者這次所測試的Find X2 Pro並非軟體最終版，或許這樣的情況在正式軟體推出後會有所改善。

另一方面，Find X2 Pro提供了「炫彩AI」功能讓使用者選擇是否開啟（下圖紅框處），開啟時手機會幫你做智慧場景辨識，且也會讓畫面的色彩更飽和、好看。

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼在開啟「炫彩AI」功能後，手機會根據你的拍攝主體不同，太使用者調配出合宜的畫面色彩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
而在人像模式方面，Find X2 Pro的表現也相當不錯，人物主體的邊界相當銳利；不過在人像模式中，僅有1x與2x兩種倍率選擇，且使用者不能隨意拉動倍率調整。

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼在人像模式中，無論是1x（上圖）或是2x（下圖）的拍攝情況下，人物主體的邊界處理都相當不錯。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
至於在夜拍表現上，出現了一個有趣的現象；因為在「炫彩AI」功能的場景辨識中，也有「夜景」的場景模式，而記者也對比了「炫彩AI」的夜景，與專門的夜景模式拍出來的效果有何差異。

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼上圖為「炫彩AI」的夜景模式；下圖則為手機當中夜景拍攝專用的模式。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
記者在實拍過後發現，「炫彩AI」的夜景功能拍攝出來的畫面較接近真實，且物體的銳利度較高，燈光並沒有出現過曝的現象；而夜景模式拍攝出來的畫面感覺得出來有點刻意抹白，且燈光處理的沒有「炫彩AI」的夜景功能來得好，這部分的呈現較讓人失望。不過還是得再強調一次，因為這次所測試的Find X2 Pro並非軟體最終版，或許這樣的現象會在正式版本上線後會有所改善。

而在夜景模式中，拍攝介面一樣有超廣角、1x、2x、5x、10x的按鈕，最高倍率一樣可拉到60x進行拍攝。

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼上圖為超廣角、下圖為1x拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼上圖為2x、下圖為5x拍攝，可以看得出來夜間的成像效果有點不太好。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼上圖為10x、下圖為60x所拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Find X2 Pro開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

總體來說，這次Find X2 Pro最讓記者驚艷之處就是手機外觀的設計，背蓋的處理方式配上茶橘色，讓皮革不再讓人覺得老氣、沈重，反而有種活潑感。配件方面，如果台灣市場有緣能夠販售Find X2 Pro，會希望充電頭不要像是歐規版本一樣壯碩。

至於在影像拍攝方面，Find X2 Pro整體的拍攝表現還算是不錯，日間拍攝的成像都算是相當漂亮，不過唯一美中不足的地方就是夜景模式的成像有點不討喜，在畫面與高光的處理上並未能讓人感到驚艷，希望最後正式軟體版本推出後能夠有所改善。不過整體來說，OPPO Find X2 Pro仍然是一支可以期待的機款。

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