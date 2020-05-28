PS DS4造型悠遊卡價格、預購日期出來了　黃牛價飆到6500

▲PS DS4造型悠遊卡。（圖／記者邱倢芯攝）

記者黃巈禾／台北報導

原先預計在台北電玩展搶先銷售的「DS4造型悠遊卡」，因受新冠肺炎疫情影響，活動取消，讓想入手「DS4造型悠遊卡」的電玩迷們無法搶先入手。PlayStation28日宣布最新消息，PS4無線控制器造型悠遊卡6月3至9日開放預購。

悠遊卡公司表示，DS4造型悠遊卡將在6月3日至6月9日上午11時起開放預購，每個售價新台幣390元，每人限購1個，消費者可在7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商及PChome、MoMo購物網進行預購，預計7月初各通路即可陸續取貨(需依照各通路取貨規範)，電玩迷可別放過這次入手電玩夢幻逸品的好機會。

不過，網路上竟有黃牛價，最高開到6500。網友們看到官方釋出售價390元的資訊，以及指定通路後，紛紛表示「太棒了啦！這麼預購就對了！」、「預購好阿！」、「現時不限量嗎？ 很棒 我第一次覺得悠遊卡公司做對了」、「爽啦！黃牛悲劇了」、「預購起來！」

此外，Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited(SIET)將於6月3日起至6月16日止舉辦，期間限定推出「Days of Play」特惠活動，提供玩家超值的PlayStation®遊戲、硬體與服務。