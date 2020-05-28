國際勞工組織：全球1/6年輕人因疫情失業　影響恐長達數10年

▲國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

根據國際勞工組織（ILO）最新的一份報告顯示，新冠肺炎（COVID-19）疫情造成全球失業率上升，對年輕人的影響最大，可能衝擊他們未來數十年的就業機會與選擇，15歲至28歲的年輕族群最容易面臨危機，每6人就有1人因此失業，且女性受到的影響高於男性。

據《美國之音》報導，據國際勞工組織的報告，截至去年年底，全球約有2.67億年輕人（佔13.6％）沒有就業或接受教育培訓，這個數字已經超越2008金融危機當時的情況，且之後的狀況會愈加嚴重。

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）表示，他認為談論封鎖世代（lock-down generation）的危機並非誇飾，疫情對年輕人就業的影響將延續10年或更長。

賴德指出，疫情之前原本有工作的年輕人，現在超過1/6的人失業，即使是仍在工作的年輕人，工作時間也削減近23%，且女性受到的影響高於男性。

賴德也提到，若疫情的衝擊持續10年以上，年輕一代會面臨永久性的就業傷害，政府應對此採取大規模緊急政策來幫助年輕人。

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