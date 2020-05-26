吳宗憲經紀約鬧雙胞　高院再判吳宗憲敗訴須支付570萬元

▲吳宗憲經紀約鬧雙胞，法院再判決吳宗憲敗訴須賠570萬元。（圖／記者林彥君攝）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝天王吳宗憲多年前與蔡姓男子簽約，內容包含大陸地區的演藝經紀工作與合組公司。但吳宗憲事後又與他人簽訂經紀契約，蔡姓男子不滿，起訴要求吳宗憲返還借款570萬元。一審判吳宗憲勝訴，二審改判吳宗憲敗訴，案經廢棄發回後，高院26日更一審宣判，仍判吳宗憲敗訴，須賠償570萬元。可上訴。

本案由蔡姓男子提起訴訟，他主張，吳宗憲因急需用錢，與他在2011年9月15日簽約，由蔡男擔任吳宗憲在大陸地區的全約經紀人，為期3年，約定酬勞3000萬元，蔡男則在簽約後將第一期的酬勞800萬元預先支付給吳宗憲。

不料蔡男發現吳宗憲早在2009年即與曹姓男子簽訂大陸經紀契約，另外吳宗憲又在2011年10月間與陳姓男子簽約合組公司，蔡男只好與吳宗憲解除合約。但解約後蔡男認為已經給付的第一期演藝酬勞800萬元變成借貸關係，扣除法院判決吳宗憲須返還的230萬以外，蔡男認為吳宗憲應要再給付570萬元。

吳宗憲則主張，雖然與曹男簽訂名為經紀合約，但實際上是他向曹男借款1500萬元的擔保，雙方並無意簽訂經紀約，曹男也未替他處理任何經紀事務。另外吳宗憲強調，他並未同意蔡男解約，是因蔡男未依約支付他第二期預付款200萬元，他才終止與蔡男的經紀約，蔡男無權要求他支付570萬元。

一審台北地院審理後，採信吳宗憲說詞，判決吳宗憲勝訴、不需付款；二審高等法院審理後，改認定吳宗憲無理由，逆轉改判吳宗憲敗訴、須支付570萬元。案經最高法院廢棄，發回高院更一審。

高院更一審於26日宣判，高院認為吳宗憲在2011年10月間與陳男簽約時，就已經有不願繼續履行與蔡男合約之意，因此高院認為雙方契約已經合意解除而溯及失效，吳宗憲應該返還570萬元，故判決吳宗憲敗訴。可上訴。