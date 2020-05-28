錢櫃淫趴大混戰...主揪韓大特到案　辯稱：想喊卡已經來不及

▲韓大特到派出所說明，想多認識朋友一起唱歌喝酒，最後變調也是自己始料未及。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

周刊直擊「烏特邦」團體在錢櫃舉辦多人運動，且想要入會還不容易，除了要透過熟人引薦、先參加在錢櫃舉辦的活動，還要填寫姓名、身高以及職業，甚至身材也都要列入自我介紹檔案；活動曝光後，主辦人韓大特也在27日晚上8時許到派出所說明。

周刊調查，要加入烏特邦世界，必須要在推特追蹤留言，注意活動資訊，還要有認識的會員介紹才可加入，先參加完錢櫃的活動之後，才可以加入烏特邦的通訊軟體群組，且加入後要填入個人資料，包括姓名、身材、職業，甚至「尺寸」也必須明載在個人資料上面。

警方也在整起事件曝光後，主動聯繫烏特邦主辦人韓大特到派出所針對涉犯刑案《妨害風化》部分進行說明，韓大特則是在27日晚上8時許抵達博愛路派出所說明，且頭戴帽T以及口罩進入，主要針對涉犯刑法的部分做說明。

▲韓大特在推特貼文，「包廂屬於私人空間」，但事後將推特關閉。（圖／畫面翻攝韓大特Twitter）

韓大特27日晚上8時許到轄區博愛路派出所說明，對於案件則是避重就輕，僅向警方表示，「當時只是約大家唱歌、喝酒」，當天也在中華錢櫃總統包廂內約50人，大家酒酣耳熱之際陸續發生「脫序行為」，想要上前阻止，卻已經來不及了。

韓大特表示，當初只是因為好玩，想要多認識朋友才會成立推特找人一同唱歌喝酒，且審核資格全部都是自己一個人負責，也沒有甚麼標準可言，只要來參加的朋友配合度高，且又有趣就會讓對方加入群組。

韓大特也說，從將近3個月前開始舉辦類似的活動，全台都會跑透透，也在各地邀約一起「唱歌喝酒」的朋友，也有少數同好，會每場不管辦在哪裡都到，而每次收取的費用約1千元，也抱怨「根本沒賺，每次都只剩下酒」。

韓大特從27日晚上8時許進入派出所，約莫待了2個小時，直到10時許才搭乘小黃離開。

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