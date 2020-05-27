塑膠廠工人墜「1公尺高」工作檯亡　留小二孤子愛妻悲慟：怎會這樣

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記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市泰山區泰山路一家塑膠工廠27日發生工安意外，一名楊姓工人凌晨5時許在操作塑膠粒機台，在填補塑膠原料時，疑似是因為重心不穩，從一公尺高的工作檯跌落，頭部撞擊地面受到重創，送醫搶救仍不治身亡，留下一名還在就讀小二的兒子，妻子接獲消息到派出所痛哭不止，難過的說「怎麼會這樣」。

▼工人從一公尺高機台墜落，送醫時已無生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）



據查證，36歲的楊姓男子當時在工廠內操作塑膠粒機台，另名同事則在廠房外，凌晨5時許同事聽到一聲呼喊，進廠房內的時候就見楊男倒臥在地上、意識不清，警消獲報趕抵時，他已經失去生命跡象，經CPR並送往林口長庚醫院急救仍不治身亡，檢傷後身上並無明顯外傷，初判是從1公尺高工作台跌落時頭部受到撞擊。

楊姓男子在該家塑膠工廠工作約8年多，是資深的老員工，平時工作狀況正常，也沒有特殊病史，與妻子及就讀小學二年級的兒子同住在板橋，妻子在接獲消息後難以置信，到派出所製作筆錄時不停痛哭，難以平復內心之哀慟。

警方在現場並沒有發現安全帽，初步排除是外力介入，研判是楊男一時重心不穩，才會在補塑料時不慎從工作檯上跌落，目前已經通報市府公安小組，釐清是否工廠相關程序符合規範。