「哇哇哇！塌了塌了」高雄淹水畫面曝　滾滾黃泥水淹馬路…女一路驚呼

▲網友貼出小港森林公園淹水情形。（圖／翻攝「高雄小港區的大小事」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

豪雨襲高雄，高雄市政府應變中心成立二級開設。不少高雄網友紛紛回報各處淹水情形，包括小港森林公園、大坪頂往大寮新厝路。氣象局觀測，前鎮區短短8個多小時，累積雨量達235毫米，持續對高雄發布豪雨特報。

高雄市政府今天（27日）上午8時表示，今晨5時開設「0527豪雨三級應變中心」，8時半提升為二級開設，24小時輪班進駐，持續監控水情；如遇淹水或水利設施災情，請洽免費的「1999市民專線」，市府將立即派員快速搶修。

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▼網友貼出大坪頂往大寮新厝路的淹水情形。

根據水利署8時43分的資訊，對高雄市旗津、前鎮、小港發布一級淹水警戒，對三民、大寮、林園、永安發布二級淹水警戒。

有網友在「高雄小港區的大小事」臉書社團發文，貼出小港森林公園的淹水畫面，「快淹上來了，別好奇靠近哦，容易跌落…」另也有人貼出大坪頂往大寮新厝路的淹水情形。也有臉書粉絲團PO出一段影片，只見駕駛開車行經一片滾混濁黃泥水的路面，車內女子直呼「哇哇哇，塌了塌了」，駕駛則說「一定塌的。」