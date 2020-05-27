女學生照曝光！沙發摩蹭調情：感覺怎麼樣？　性侵變不倫下場淒慘

圖、文／鏡週刊

本案發生在2015年4月25日晚間11點，當時51歲的陳世宗因與女友分手，心情不佳想找人聊天，帶著一瓶紅酒及蛋糕，到在職碩士班學生陳麗娜位於基隆市區的套房聊天，當天還是他的生日，未料卻成一場驚魂記。

由於陳世宗認為跟陳女聊的是他的私事，加上還有專利要發表，希望對方不要散布，因此特別準備一份保密協定，請陳女連同自己的名字及時間都唸出來，讓他錄音存證。

陳女以為錄完聲明後，陳世宗將錄音筆放在桌上就停止錄音了，其實是一直到要離開陳女住處前才關掉，錄音內容也成了官司逆轉的關鍵。

▲碩士生陳麗娜（圖）不實指控指導教授企圖對她性侵，法官在判決書中痛批她浪費司法資源，企圖陷人入罪，一審將她重判。（圖／鏡週刊提供，下同）



本刊掌握音檔內容，顯示當晚二人邊聽音樂邊喝酒聊天，陳世宗還替陳女按摩，後來二人並肩躺在沙發，陳世宗躺在外側，陳女躺內側，因沙發不夠寬，男方差點跌下，為了要扶沙發椅背，不慎觸碰女方胸部，但立刻縮手，陳男稱陳女對此並未生氣，還輕聲細語地反問他：「感覺怎麼樣？」

不過，陳女卻向法官稱，先前她的腳有受傷，陳世宗說他要像之前在辦公室一樣按摩她的腳傷，讓她比較舒服以後他才要走。陳世宗賴在沙發上面，她也不敢動他。後來3個小時幾乎都沒有對話，陳世宗幫她按摩腳以後，又問她要不要發生性關係，她仍然說不要，陳世宗就很生氣賴在那邊。

▲根據錄音檔以及Skype對話顯示，陳麗娜與陳世宗宛如交往中的男女，她稱遭指導教授猥褻情節，全是瞎掰杜撰。

此外，陳女還以證人身分具結證稱，陳世宗親吻她，她急忙推開他的頭，陳世宗仍企圖將她的塑身衣拉下，並抱怨很難脫下。陳世宗還用手、嘴撫摸及親吻她的胸部，並試圖脫掉她的運動褲。

她一直哭，還說「我不愛你陳世宗，不想和你發生性關係，陳世宗才鬆手。」由於陳女說法和錄音檔內容有極大差異，因此被法院認定涉及誣告。



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