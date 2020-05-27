基因檢測業的Lo-Fi事件？台灣基康控告華聯生技侵害智慧財產權

▲台灣基康指控華聯生技侵權。（圖／台灣基康股份有限公司提供，下同）

消費中心／綜合報導

近年基因檢測技術成熟，經過專業團隊採檢、分析後，許多先天、罕見、遺傳性疾病，都有機會事先掌握。以婦產科來說，對爸媽最有感的就是為產前檢查帶來革命性突破的篩檢技術——非侵入性胎兒染色體基因檢測。目前在臺灣，有不少基因檢測公司引進此技術、造福無數家庭，近日業界卻爆出侵權事件，台灣基康股份有限公司（Gene Health Co., Ltd）於5月25日（週一）向臺灣臺北地方檢察署遞狀控告華聯生物科技股份有限公司（Phalanx Biotech），涉侵犯台灣基康股份有限公司非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY/NIPT）項目之智慧財產權。

在台灣生技醫療產業深耕多年的台灣基康，致力於母胎與生殖醫學專業領域，2014年開始提供非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY/NIPT）服務。台灣基康公司代表表示，台灣基康可說是早期即投入此項技術服務的台灣團隊之一，「截至目前我們已和全臺灣超過300家婦產科醫院診所建立合作關係，深得許多醫師與孕婦們的信任與青睞，自然不容他人抄襲、剽竊本公司努力的成果。最近輾轉得知，華聯生物科技公司於今年初開始推出類似檢測項目，然而產品資訊竟與我們極高度雷同，已經造成不少消費者混淆。」儘管發現當下曾請他們提出說明，但因對方推諉的態度，讓我們堅決追究華聯生物科技股份有限公司侵害智慧財產權（Intellectual property rights infringement）之法律責任，以昭公信。

▲台灣基康控告華聯生技侵害智慧財產權之刑事告訴狀。

台灣基康公司進一步說明，提出訴訟主要有兩點原因，「一是位在新竹科學園區號稱研發型的公司，竟然對他人智慧財產權如此藐視；二是其犯後仍設詞狡辯，推諉責任不願面對事實，並將問題都推給承包廠商。這兩點都讓我們感到不解和憤怒，因而決定提出法律訴訟。」這兩點都讓我們感到不解和憤怒，因而決定提出法律訴訟。」台灣基康公司代表也表達，在疫情肆虐市場緊縮的當下，想跨界求生存本來無可厚非，但若過程中應該避免抄襲、剽竊與惡性競爭，整個產業更是需要大家各自發揮所長、共同合作，才能一起攜手走向世界。」

非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY/NIPT）是現在常見的自費產前篩檢項目之一。相較於傳統羊膜穿刺、絨毛膜取樣可能造成2~3/1000的流產感染風險，非侵入性胎兒染色體基因檢測僅需抽取孕婦約10ml的周邊血液，萃取出的胎兒游離DNA，再經由實驗室精密分析，就能精準篩檢胎兒是否有染色體異常的風險，包括常見的唐氏症、愛德華氏症、巴陶氏症等，準確率可高達99％以上，還有近百項染色體倍數異常和染色體微片段缺失疾病，也能在懷孕初期(10週)就提前被篩檢出來。

台灣基康推出非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY/NIPT）服務已逾6年，期間持續投入臨床研究開發，更唯一取得華大基因（BGI）技術授權，以大量亞洲人數據資料庫為基礎，在台灣本土實驗室進行基因定序分析，提供更精準的檢測結果、逐步累積口碑，將基因檢測推廣普及，目前臺灣市佔率名列前兩名。隨著國人優生保健觀念普及，現在已有不少準爸媽會主動選擇自費接受非侵入性胎兒染色體基因檢測，近年來包括知名藝人謝怡芬（Janet）和許多知名網紅(KOL)，也都曾選擇以兼具安全、精準的檢測方法，關心自己寶貝的健康。

▲非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY）已成為許多懷孕媽咪安心產檢的共同選擇。