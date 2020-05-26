▲ 鶯歌永昌籃球場224萬經費翻修，議員蘇泓欽爭取簡易網球場。（圖／新北市議員蘇泓欽辦公室提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌區永昌籃球場設備老舊不足，議員蘇泓欽爭取224萬經費，改善原本PU地坪毀損問題，永昌里長游武雄反映仍有設施不足，為此蘇泓欽邀集市府相關單位會勘，爭取增設圍籬、網球場及照明設備，並在鳳鳴地區設置標準網球場，讓在地居民運動更安全便利。

蘇泓欽表示，鶯歌地區可供鄉親運動休閒的場地不多，蘇有仁老議員在10多年前擔任鎮長時設法向國防部租用正義新村土地開闢永昌籃球場、停車場等公共設施，不但紓解陶瓷老街停車問題，永昌籃球場更已成為鶯歌鄉親主要的運動場所。

▲ 永昌籃球場的設施早已老舊不足且毀損嚴重，將原本的PU地坪刨除更新。

蘇泓欽說，在經年累月使用下，永昌籃球場的設施早已老舊不足且毀損嚴重，為此爭取了224萬經費，將原本的PU地坪刨除更新，並爭取120萬元經費施作球場及昌福公園模組式公廁新設工程，便利前往籃球場運動、公園休憩的民眾使用。

永昌里長游武雄持續向議員蘇泓欽辦公室反映，希望能在永昌籃球場增設圍籬、籃球場及照明設備，蘇泓欽深入瞭解後，發現確實有此需求，特別邀集市府相關局處人員在26日前往會勘，以期找到合理的解決方法。

▲ 永昌里長游武雄持續向議員蘇泓欽辦公室反映，希望能在永昌籃球場增設圍籬、籃球場及照明設備。

蘇泓欽指出，鶯歌地區的運動空間有限，民眾又有運動健身需求，當然會極力爭取並滿足民眾需求，早日在永昌籃球場增設相關設施。

另外，據鶯歌區公所提供的資訊顯示，由於國防部有意將原本的正義新村土地收回興建國宅。對此蘇泓欽則表示，若是設置永久設施，恐會在未來拆除時形成浪費，為此在規畫設置網球場部分，將以較少經費、簡單化方向處理。蘇泓欽強調，已要求市府在鳳鳴重劃區的公四公園，設置合乎標準的正規網球場，滿足民眾運動需求。

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