　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

取代矽基！手機晶片運用碳基技術...加快5倍速、省電達3倍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼晶片。（圖／路透社）

▲晶片。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

超越了傳統技術！中國在碳基半導體製備材料上取得關鍵性突破，並從實驗室研究向工業化運用推進了一大步。據悉，碳基技術應用在智慧手機晶片上，至少提升5倍的速度，甚至節省3倍的電量。

據陸媒報導，北京北京元芯碳基集成電路研究院院士彭練矛指出，「採用矽以外的材料做集成電路，包括鍺、砷化鉀、石墨烯和碳，一直是國外半導體前沿的技術。而碳基半導體則具有成本更低、功耗更小、效率更高的優勢，更適合在不同領域的應用而成為更好的半導體材料選項。我們的碳基半導體研究是代表世界領先水平的。」

「碳基技術在不久的將來可以應用於國防科技、衛星導航、氣象監測、人工智慧、醫療器械等多重領域。」北京元芯碳基集成電路研究院研發部負責人許海濤表示，碳基材質能讓電路做到像創可貼一樣柔軟，若應用在醫療領域中，可以使患者擁有更加舒適的檢查體驗。

▲▼晶片。（圖／路透社）

許海濤稱，「因碳基材質特點，在一些高輻射、高溫度的極端環境裡，採用碳基技術製造出的機器人將更好的代替人類執行危險係數更高的任務。」

值得注意的是，許海濤表示，現在用手機連看影片3個鐘頭，可能就會沒電，因此把碳基技術運用在手機晶片上，「至少能看上9個小時的影片都不會斷電，且手機開多少個程序都不會出現卡頓」。

在彭練矛院士和張志勇教授的帶領下，團隊首次在實驗上顯示了碳納米管器件和集成電路相對於傳統技術的性能優勢，顯示了碳納米管電子學在其他材料中鮮有的優勢，為推進碳基集成電路的實用化和工業化發展奠定了基礎。

▲▼碳基半導體。（圖／翻攝人民日報）

▲碳基半導體。（圖／翻攝人民日報）

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～

ET快訊
台南機車女「訂百份先試吃」　店家備好料討錢…她轉頭：要錢就不
失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不
韓國瑜「放棄休假」視察高雄豪雨　謝震武一聽驚呼：慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

賭王何鴻燊離世　澳門特首、陸全國政協副主席相繼致函弔唁

取代矽基！手機晶片運用碳基技術...加快5倍速、省電達3倍

超越傳統技術！中國碳基半導體製備材料取得關鍵突破

安倍稱「病毒從中國擴散到世界」　戰狼趙立堅這樣回應

13歲遇父親炒股破產　賭王何鴻燊帶10港元闖澳門...18年後重登富豪榜

暴雨淹沒車廠！本田數百輛新車「全泡髒汙泥水」...緊急宣布這批禁賣

李克強工作報告中涉台部分縮減　陸研究員：大陸對台有信心和耐心

揭秘「細菌大小決定因素」　劉陳立團隊推翻「兩大法則」

賭王身家2兆一生風流「4太太輪流侍奉」　最愧疚害她「少女變修女」

驚見電源插座有亮光！屋內被裝針孔「一查竟有3000個影片」...她秒崩潰

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

賭王何鴻燊離世　澳門特首、陸全國政協副主席相繼致函弔唁

取代矽基！手機晶片運用碳基技術...加快5倍速、省電達3倍

超越傳統技術！中國碳基半導體製備材料取得關鍵突破

安倍稱「病毒從中國擴散到世界」　戰狼趙立堅這樣回應

13歲遇父親炒股破產　賭王何鴻燊帶10港元闖澳門...18年後重登富豪榜

暴雨淹沒車廠！本田數百輛新車「全泡髒汙泥水」...緊急宣布這批禁賣

李克強工作報告中涉台部分縮減　陸研究員：大陸對台有信心和耐心

揭秘「細菌大小決定因素」　劉陳立團隊推翻「兩大法則」

賭王身家2兆一生風流「4太太輪流侍奉」　最愧疚害她「少女變修女」

驚見電源插座有亮光！屋內被裝針孔「一查竟有3000個影片」...她秒崩潰

WSBL／從小被「鴨鴨」養大　台元林文佑享受打球不忘家業

滯俄國人96人搭機返台「9人有異狀」　採檢後同送集中檢疫所

防疫鬥爭對軍隊是「一次大考」！習近平：人民軍隊是黨和人民可信賴的英雄

中職／彈力球影響守備佈陣　佛斯特：球彈好球帶要放寬

遊覽車司機上山採竹筍失聯！警3個月後遛狗見白骨…家屬崩潰認屍

每日限量15組！6月壽星等到「幾歲就送幾隻雞翅」了

粽子內餡放什麼最討厭！3項「靈魂配料」被點名　他傻眼：怎麼可能

獨／keanna「7位數代言」亮麗接棒愷樂...3關鍵特質被廠商欽點！

口罩販賣機1天只賣4片　王世堅批惡搞：竟還做2.0版

Xilinx專為網路連結和儲存加速優化　推出全新Virtex UltraScale+ VU23P FPGA

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

大陸熱門新聞

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

家人偏心姊姊！10歲妹絕望跳樓輕生

28歲女抱兒女跳橋！3人「墜地亡」目擊者傻了

賭王一生風流「4太太輪流侍奉」　最愧疚害她「少女變修女」

女子食用黑木耳　肝衰竭醫院病逝

美批准對台軍售　陸國防部：搞台獨死路一條

他喝口魚湯被插管送ICU搶救48小時！無解藥超毒元凶曝

暴雨淹沒車廠！本田數百輛新車「全泡泥水」

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

大陸斥巨資山寨「天空之鏡」　遊客到場見「一堆髒腳印」罵爆！

手工啤酒整桶倒掉 金色三麥上海2店暫停工

北宋夫妻合葬墓發現「過仙橋」：生生世世在一起

港媒：大陸涉台法律「會有新安排」

更多熱門

相關新聞

中國碳基半導體製備材料取得關鍵突破！

中國碳基半導體製備材料取得關鍵突破！

與矽基技術製出的晶片相比，碳基技術在處理大數據時，不僅速度更快，還至少節約30的功耗。北京元芯碳基集成電路研究院今（26）日表示，在彭練矛和張志勇教授的帶領下，團隊把碳基半導體技術從實驗室研究向工業化運用推進了一大步。

老狗離家300km又重逢　飼主感動

老狗離家300km又重逢　飼主感動

三星槓上台積電！　斥資133兆韓元開闢5奈米晶圓產線

三星槓上台積電！　斥資133兆韓元開闢5奈米晶圓產線

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

台積電赴美》掌握技術優勢護台灣

台積電赴美》掌握技術優勢護台灣

關鍵字：

碳基矽基半導體晶片

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面