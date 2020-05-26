取代矽基！手機晶片運用碳基技術...加快5倍速、省電達3倍

▲晶片。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

超越了傳統技術！中國在碳基半導體製備材料上取得關鍵性突破，並從實驗室研究向工業化運用推進了一大步。據悉，碳基技術應用在智慧手機晶片上，至少提升5倍的速度，甚至節省3倍的電量。

據陸媒報導，北京北京元芯碳基集成電路研究院院士彭練矛指出，「採用矽以外的材料做集成電路，包括鍺、砷化鉀、石墨烯和碳，一直是國外半導體前沿的技術。而碳基半導體則具有成本更低、功耗更小、效率更高的優勢，更適合在不同領域的應用而成為更好的半導體材料選項。我們的碳基半導體研究是代表世界領先水平的。」

「碳基技術在不久的將來可以應用於國防科技、衛星導航、氣象監測、人工智慧、醫療器械等多重領域。」北京元芯碳基集成電路研究院研發部負責人許海濤表示，碳基材質能讓電路做到像創可貼一樣柔軟，若應用在醫療領域中，可以使患者擁有更加舒適的檢查體驗。

許海濤稱，「因碳基材質特點，在一些高輻射、高溫度的極端環境裡，採用碳基技術製造出的機器人將更好的代替人類執行危險係數更高的任務。」

值得注意的是，許海濤表示，現在用手機連看影片3個鐘頭，可能就會沒電，因此把碳基技術運用在手機晶片上，「至少能看上9個小時的影片都不會斷電，且手機開多少個程序都不會出現卡頓」。

在彭練矛院士和張志勇教授的帶領下，團隊首次在實驗上顯示了碳納米管器件和集成電路相對於傳統技術的性能優勢，顯示了碳納米管電子學在其他材料中鮮有的優勢，為推進碳基集成電路的實用化和工業化發展奠定了基礎。

▲碳基半導體。（圖／翻攝人民日報）



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