影帝疑心肌梗塞猝逝！醫曝6大危險因子...曾暈倒、心悸是警訊！

▲男星吳朋奉過世。（圖／ETtoday資料照）

記者李宜秦／台北報導

三金影帝吳朋奉今（26）日傳出因心肌梗塞去世，震驚娛樂圈。醫師指出，近10年55歲以下的中壯年急性心肌梗塞患者增加3成，原因主要與抽菸和膽固醇過高有關。此外，心因性猝死有跡可循，若有六大潛在風險要件，如吸菸、肥胖、心血管疾病、暈倒、心悸、家中有猝死者，就應小心注意。

心臟疾病居國人十大死因第2位，平均每27分鐘就有一人過世，其中又以心肌梗塞更讓人措手不及。根據健保署統計，心肌梗塞就醫人數2015年僅3萬7718人，2018年卻達到4萬8639人，4年間增逾萬人，增幅超過3成，且每8名患者就有一人未滿50歲。

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台大醫院雲林分院黃瑞仁院長表示，雖然國人急性心肌梗塞整體發生率並無明顯增加或減少，但值得注意的是，非ST段上升型心肌梗塞發生率，在中壯年族群反而增加近4成。性心肌梗塞患者需長期且持續接受藥物治療，才能避免再度發生及造成心臟衰竭後續問題。

▲醫師表示，心肌梗塞其實有跡可循。（圖／示意圖／pixabay）

新光醫院心臟血管內科主任邱俊仁表示，心肌梗塞好發於50至70歲中高齡族群，35歲發作叫做早發型，心肌梗塞的前兆為胸悶、胸痛、喘，但有2至3成的患者從來無徵兆，一發作就是心肌梗塞。

邱俊仁提到，早發型心肌梗塞佔比不高，只有5%，在他的門診患者中，超過9成都超過40歲，預防方式除了控制三高、戒菸外，家族有心臟病史者，有要定期做檢查。

▲藝人高以翔去年也因心肌梗塞不幸去世。（圖／傑星提供）

藝人高以翔去年也因心肌梗塞過世，邱俊仁表示，高以翔因為在凌晨錄影又做劇烈運動，是造成心臟病發作主因，凌晨血管易收縮，交感神經亢奮造成血液黏稠度高，若前一天又過勞，加上沒有做好暖身運動，就很容易誘發心肌梗塞。

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