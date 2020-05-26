　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

敦睦艦隊抗體結果出爐！「四波人傳人疫情」最早抵達帛琉前就發病

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國防部長嚴德發親自宣布，敦睦艦隊恢復戰備。（圖／軍聞社）

▲國防部長嚴德發親自宣布，敦睦艦隊恢復戰備。（圖／軍聞社）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例和8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，本次群聚疫情共36名確定病例，男性32名，女性4名，年齡介於20多歲至40多歲。25名有症狀者發病日介於3月10日至4月22日，主要症狀包含：嗅覺異常、咳嗽、喉嚨痛等；另有11名確定病例及3名極可能病例無症狀。

調查確定病例之住宿艙間分布，並無特別時間與空間群聚現象，研判住宿艙間並非主要傳播地點，較可能是人員艦上活動空間狹小且密切接觸而傳播。相較法國戴高樂號或美國羅斯福號航空母艦，此次磐石艦群聚侵襲率較低，且疫情未快速傳播，推測與該艦推行全艦人員佩戴口罩、分批分流用餐、加強環境清消、每日體溫監測等有關。

因應本次群聚，指揮中心參考美國國防部資料及感染管制相關指引，並邀集國內專家及相關單位召開會議，針對國軍防疫提供下列六項建議措施：

一、依任務、性質及工作環境等屬性，依疫情狀況分級規劃應變處置；
二、於軍艦配置即時診斷設備，或建立急件送驗機制，協助鑑別診斷；
三、建立獨立雙軌回復機制，強化疫情回報與資訊傳送；
四、接種重要疫苗(如：流感疫苗、MMR疫苗等)，提升整體防疫效能；
五、建立內部網絡機制以簡化行政流程，並強化健康監測；
六、精進標準作業流程，確認文件內容一致性。

指揮中心再次呼籲，由於武漢肺炎感染症狀可能輕微或不具特異性，民眾仍需保持社交距離、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，落實勤洗手等防疫新生活運動。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
iPhone 13消息搶先曝光！　新穎特點超越全機種
影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30年…姪女發現他已猝死多時　尖叫聲傳遍
LIVE／連五天+0！　國內已44天無本土病例
6月7日如果這條件達標　蘇貞昌：擴大開放國內正常生活
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「防疫五月天」下一站是桃園、台南？　陳時中回應了！

敦睦艦隊確診者「首名發病日為3/10」張上淳：研判台灣本土感染非帛琉

國旅熱！6月訂房率大增近五成　「東台灣最夯」三成的人都去玩

來台27年！烏拉圭YouTuber首次挑戰5大台灣菜　聞國民美食崩潰：像馬桶味

維持零本土到6/7「中職全面開放入場」　陳時中：不做人流管制！

生活解封有例外！　陳時中：尖峰時間搭大眾運輸仍要「戴口罩」

教團要求學測改30級分、增志願數　招聯會：分數恐淪為選志願唯一依據

歐洲國家陸續宣布解封！　陳時中「不考慮跟進」：台灣和他們的情況不同

滯俄羅斯98名旅客今晚抵台！陳宗彥：將一律集中檢疫

張競／經略海洋當知民間風俗大觀

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

「防疫五月天」下一站是桃園、台南？　陳時中回應了！

敦睦艦隊確診者「首名發病日為3/10」張上淳：研判台灣本土感染非帛琉

國旅熱！6月訂房率大增近五成　「東台灣最夯」三成的人都去玩

來台27年！烏拉圭YouTuber首次挑戰5大台灣菜　聞國民美食崩潰：像馬桶味

維持零本土到6/7「中職全面開放入場」　陳時中：不做人流管制！

生活解封有例外！　陳時中：尖峰時間搭大眾運輸仍要「戴口罩」

教團要求學測改30級分、增志願數　招聯會：分數恐淪為選志願唯一依據

歐洲國家陸續宣布解封！　陳時中「不考慮跟進」：台灣和他們的情況不同

滯俄羅斯98名旅客今晚抵台！陳宗彥：將一律集中檢疫

張競／經略海洋當知民間風俗大觀

Pledis社長「用妻名義」賺版權費　「拿了雙倍錢」韓網氣炸

林建甫／自動駕駛汽車找回人類失落的一小時

台灣民意基金會民調／蔡英文聲望飆至71.2％　紓困案滿意度逾五成

新竹紅樹林公園啟用　17公里海岸線最美中繼站

「防疫五月天」下一站是桃園、台南？　陳時中回應了！

警政署長親自南下召開會議　捍衛6月6日罷免案勉「平穩落幕」

敦睦艦隊確診者「首名發病日為3/10」張上淳：研判台灣本土感染非帛琉

北捷手扶梯偷拍！工程師緊黏窄裙黑絲OL　外送員吼「你拍什麼」秒壓制

國旅熱！6月訂房率大增近五成　「東台灣最夯」三成的人都去玩

中職／6月7日有望全面開放！「大規模鬆綁」不作人數限制

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

生活熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

月中AA制吵翻！新手爸「超現實勸世文」網讚翻

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

全台下4天！午後防雷雨轟炸　鋒面深夜到雨最大時間出爐

等1小時餐點沒來！他控取消訂單「foodpanda拒退款」

口罩最快6/1解禁！中衛電話被打爆

晚安還跟別人曖昧！「時間管理大師」星座Top4揭曉

發票連中6張！他曝消費地點...網看傻

鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

國光司機「黑夜中雙手狂搖方向盤」52秒影片曝　她驚醒

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

更多熱門

相關新聞

國旅熱！6月訂房率大增近五成

國旅熱！6月訂房率大增近五成

新冠肺炎疫情在台趨緩，明（27）日首團「防疫旅遊」團就要出發，民眾對國內旅遊的信心也逐漸提高。根據訂房平台數據顯示，在5月18日到24日間成立的住房預訂，6月的預訂已較去年同期增加45％，其中以東台灣的36％最多。端午連假訂單也增加29％。

維持零本土到6/7「中職全面開放入場」　

維持零本土到6/7「中職全面開放入場」　

陳時中：尖峰時間搭大眾運輸仍要「戴口罩」

陳時中：尖峰時間搭大眾運輸仍要「戴口罩」

歐洲國家陸續宣布解封！陳時中不考慮跟進

歐洲國家陸續宣布解封！陳時中不考慮跟進

滯俄羅斯98名旅客今晚抵台將集中檢疫

滯俄羅斯98名旅客今晚抵台將集中檢疫

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面