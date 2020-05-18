保障民眾權益！內政部：土地徵收較10年前大減98%　逾9成協議取得

▲內政部最新統計土地徵收較10年前大減98％。（示意圖／記者陳建宇攝）



記者蔡文鈴／台北報導

為保障人民財產權，政府近年嚴加審議土地徵收案件，使徵收土地面積大幅減少，去年徵收面積僅是民國98年的2％，且超過9成都是以市價與地主協議價購取得土地，充分保障民眾權益。

根據內政部統計，從民國89年公布土地徵收條例到100年間，內政部每年平均核准的一般土地徵收總面積為951公頃，101年修法後至104年間，每年平均已降至310公頃，自105年新政府上任後，平均每年徵收土地面積更大幅下降至100公頃左右，尤其去年更僅徵收31.22公頃，與98年核准徵收的1,409公頃相比，近10年下降高達98％。

內政部表示，政府首先在民國101年針對「土地徵收條例」進行修法，啟動市價徵收制度，讓每年徵收土地面積逐漸減少。近4年來，內政部更透過強化徵收審議與鼓勵協議價購，從105年起徵收土地面積大幅減少，去年徵收面積更僅為民國98年的2％。顯見目前土地徵收制度更加公平、公正、公開透明，已讓民眾更有意願和信心，支持國家公共建設。

▲土地徵收較10年前大減98%，逾9成協議取得。（圖／內政部，下同）



101年修法重點之一是以「市價」協議價購和徵收補償，自「市價補償」新制施行以來，即使政府持續興辦交通、水利事業和產業園區等各項公共建設，需用的私有土地面積和以往差異並不大，但徵收取得面積比例逐年遞減。

依據內政部統計，101年至104年，每年以徵收取得面積占7成以上，協議取得面積比例平均未達3成，自105年起反轉，協議取得面積比例（67.04％）已高出徵收取得面積比例（32.96％），並呈逐年提高趨勢，去年高達9成以上私有土地是協議取得，徵收面積比例更降至6.72％，可明顯看出需地機關在協議價購的執行成效，與內政部持續透過公私部門協力方式，提升查估市價公信力的努力。