雨天家裡冒出「發霉金針菇」…下秒竟蠕動前進！網解答：牠只活在乾淨處

▲陸生渦蟲只出現在乾淨的地方。（圖／翻攝自宜蘭知識+）



記者黃可昀／綜合報導

現在正值惱人的梅雨季，家裡不只會被大量飛蟻襲擊，各種奇形怪狀的小蟲也會跟著出現。宜蘭一名網友昨天在家裡地板看到一條異物，近看發現竟然會動，還長得很像黑色金針菇，比蚯蚓多出一顆圓扁小頭，趕快好奇地拍下來發問，「有人知道這是什麼蟲嗎？」

原PO在臉書社團《宜蘭知識+》貼出照片，這生物身軀細長，頭部非常小呈現圓扁狀，看起來沒有五官或四肢，就是一條滑滑的蠕動小蟲，雖然沒什麼殺傷力，但他還是第一次見到這種怪蟲，十分好奇這是何等生物，於是發文向廣大網友求助。

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▲以為是太潮濕金針菇發霉。（圖／翻攝自宜蘭知識+）



專業網友一看就知道，原來牠叫做陸生渦蟲，「可以把他切斷成100節，然後你就會得到100隻渦蟲」、「陸生渦蟲，生長在低污染環境的象徵生物。」也有人怎麼看都覺得形狀激似金針菇，「以為是發霉的金針菇」。

據了解，陸生渦蟲的消化管只有一個開口，牠進食與排泄都用同個洞完成，無體腔、無循環系統，平常吃水蟲或蚯蚓來維生。值得關注的是，牠再生能力特別強，如果把渦蟲的腦部中心縱向切開，另一半會自動長出新的身軀，變成2條完整的渦蟲，而且牠對於生活環境非常挑剔，只要一點點汙染就無法生存，可見原PO家十分乾淨才會出現渦蟲。

美國托瓦斯醫學研究所（Stowers Institute for Medical Research）曾發表過關於渦蟲的研究報告，渦蟲一直以來都是科學界的寵兒，牠有著其他生物無法比擬的再生能力，「幾乎任何一塊身體都可以在短短2週內形成具有大腦、神經系統、眼睛、腎臟、腸、肌肉以及皮膚的功能齊全新動物」，科學家們正努力將此特性應用在治療退化性疾病或是外傷的患者。