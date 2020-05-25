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小7花15元中千萬！100元買遊戲點數中2百萬　3、4月中獎發票出爐

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▲發票中獎,發票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲3、4月中獎發票號碼出爐。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／粽合報導

財政部5月25日公布最新一期2020年3、4月統一發票中獎號碼，共有3位千萬大獎得主，新竹幸運兒購買81元的義大利麵及茶飲、新北市消費15元茶飲以及文山區新萬隆門市購買35元零食，快拿出發票兌獎。

此期統一超商共有3位獲得千萬大獎、3位200萬得獎者；統一超商統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹縣新豐鄉的明大門市購買81元的義大利麵及茶飲；一人在新北市泰山區滿泰門市購買15元茶飲；一人則在台北市文山區新萬隆門市購買35元零食。

▲發票中獎,發票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲新北幸運兒花15元買飲料中一千萬。（圖／記者陳涵茵攝）

特獎200萬元部分共有3位得獎者；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市購買共60元的微波冷凍品及飲料；一人在屏東巿的永大門市共購買64元的飲料；一人則在高雄市岡山區昶林門市購買100元的遊戲點數。另外，2位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在新北市永和區元坊門市購買經典奮起湖便當及茶飲共花費100元，1人則在苗栗縣頭份市東尚門市購買42元的咖啡，另外，雲端發票專屬獎有2位百萬得主。

全家表示本期開出2組特別獎1000萬元，消費者於樹林龍興店，花費55元購買飲料幸運中獎，另一位於土城寬樺店，花費39元購買泡麵中獎。特獎200萬元開出1組，自台中水莊店開出，消費者花費25元購買泡麵，小額消費幸運獲大獎。

今年三、四月統一發票中獎號碼，中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）91911374；特獎（200萬元）08501338；頭獎（20萬元）3組分別為57161318、23570653、47332279。另外，增開六獎1組，末3碼分別為519。

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