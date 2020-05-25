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陸海協會長張志軍：ECFA得來不易　不希望成果「得而復失」

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▲▼大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）

▲海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

ECFA十年協商期即將屆滿，大陸會否延續受到關注。對此，海協會會長、全國人大代表張志軍表示，ECFA得來不易，相信兩岸同胞都不希望看到這一重要成果得而復失，「新的一年，我們將持續擴大兩岸經濟交流合作，不斷深化兩岸融合發展。」

張志軍接受《中評社》訪問指出，ECFA簽署以來，大陸方面切實履行承諾，保障ECFA順利生效實施，截止到2019年9月底，貨物貿易早期收穫產品，大陸對台累計減免關稅約388.8億元人民幣，早期收穫產品清單給島內中小企業及農民帶來了實實在在的利益，「從2010年到2019年，早收清單中台灣對大陸出口農產品的增長超過了2倍，大陸已成為台灣農產品外銷第一大市場。」

張志軍提到，遺憾的是，由於眾所周知的原因，ECFA後續的服務貿易協議簽署未能生效，貨物貿易協議商談被迫中斷，ECFA無法惠及到更多的台灣同胞，「ECFA得來不易，相信兩岸同胞都不希望看到這一重要成果得而復失。」

▼ECFA早收清單實施後，台灣農產品銷往大陸數量大幅增加。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

張志軍指出，儘管民進黨當局和台獨勢力不斷干擾阻撓，但兩岸同胞開展交流合作勢頭不減，依然熱絡，「2019年全年兩岸人員往來約900萬人次，台胞來大陸超過600萬人次。兩岸貿易和台商對大陸投資保持增長，達2280億美元和15.9億美元。兩岸產業和金融合作穩步推進。」

張志軍強調，新的一年，大陸將持續擴大兩岸經濟交流合作，不斷深化兩岸融合發展，「幫助廣大台商台企應對疫情和復工復產，為台商台企提供更多發展機遇、同等待遇，對台商台企在大陸投資興業給予更有力支持，助力台商台企取得更好發展。」

張志軍還說，新冠肺炎疫情發生後，台灣民進黨當局利用疫情進行政治操作，歪曲抹黑大陸防疫工作，並企圖借助美西方擠入世界衛生大會，結果以失敗而告終，「我們堅決反對和遏制外部勢力的干涉，展示了我們捍衛國家主權和領土完整、推進祖國統一進程的堅定意志和決心。」

張志軍提到，當前兩岸關係形勢更趨複雜嚴峻，其根本原因在於民進黨當局拒不接受體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，並且肆意阻撓兩岸交流交往，製造兩岸對立，勾連外部勢力破壞台海和平，「還有一些台獨分子鼓譟所謂『修法』『公投』，圖謀『法理台獨』，這些都嚴重損害中華民族的根本利益,嚴重威脅台海和平穩定。」

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

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