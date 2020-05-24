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以色列總理尼坦雅胡涉貪　世紀大審將開庭

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▲▼ 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷24日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）貪腐案今天開審。針對一連串貪腐指控，他一概否認犯行，如今成為首位因刑事指控受審的在任總理，寫下以國歷史新頁。

法新社報導，尼坦雅胡在500多天選舉僵局保全自己政治生涯後，戰場轉移到耶路撒冷地方法院，需想方設法避免自己淪為階下囚，力求不遺留任何汙點。

70歲的尼坦雅胡多次創下先例：他是首位在以色列1948年建國後出生的總理，也是以色列史上執政最久的領袖。

然而，他極不願意在接下來的審判創下先例，極盡全力地避免步上前任歐麥特（Ehud Olmert）後塵。

歐麥特2009年在遭警建議以貪汙罪起訴後辭職，後來受審並遭定罪，判刑27個月，成為以色列第一位入獄的前總理，但服刑不到1年半即假釋出獄。

尼坦雅胡面臨諸多指控，其中一案是他涉嫌以非法手段交換以色列第一大報「新消息報」（Yediot Aharonot）做出對他有利的報導。

他同時遭控收受有錢人士給予總值70萬謝克爾（約新台幣600萬元）的雪茄、香檳和珠寶，再提供對方好處作為回報。

不過情節最重大的可能是，檢方稱，尼坦雅胡要求以色列電信巨擘Bezeq最大股東、媒體大亨艾洛維奇（Shaul Elovitch）旗下新聞網站Walla發布對自己有利的報導，並以變更監管法規作為交換條件，為艾洛維奇帶來數百萬美元的利益。

尼坦雅胡否認上述所有指控，並堅稱自己是媒體和法律官員獵巫的受害者。

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