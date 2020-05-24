弄丟「4千萬」塔位買賣合約　淡水警調電眼拯救粗心業務飯碗

▲業務搞丟4千萬元塔位買賣合約，所幸單縣女子發現後將它拿到派出所。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名在生前契約公司擔任業務的林姓男子，日前在新北市淡水區剛跟賣家簽訂價值4千多萬的塔位買賣合約，沒想到卻將合約放在他車車頂後離去，所幸一名李女目睹整個過程，立即通報轄區員警，經調閱監視器比對車牌號碼，這才通知林男到派出所領回，成功保住了他的工作飯碗。

水源派出所副所長藍富順表示，17日下午5時許李姓女子向警方報案稱，在北新路上撿到一本塔位買賣合約書，李女原本想自行查看合約內容來聯絡失主，發現簽約的金額高達4千多萬元，第一次看到那麼高的金額，因此嚇得直奔附近的水源派出所報案。

▼淡水警方調電眼確認業務所開的賓士車牌（圖／記者陳豐德翻攝）



由於失主為購買塔位的生前契約公司，聯絡方式僅留有台北市的公司地址和電話，當天適逢星期日無人上班，電話聯絡不上，所幸拾獲的李姓女子有看到整個遺失過程，對失主駕駛的車輛留有印象，經調閱路口監視器比對出失主的車輛，電話通知車主才發現自己好不容易簽訂好的合約書竟遺失。

粗心遺失買賣合約書的31歲林姓男子說，自己在生前契約公司擔任業務員，當日替公司在淡水與賣家簽訂4千多萬元的塔位買賣契約，該則交易花了一個多月時間才洽談成功，欣喜之餘買了咖啡要帶回台北請同事喝，為了方便打開車門，於是合約書先放在他車車車頂，放好咖啡後就忘了拿走車頂上的合約書隨即駕車離去，所幸遇到目擊整個過程的李女和熱心調閱監視器的員警，才能順利替公司完成買賣交易，也保住了自己的工作。

淡水警分局提醒民眾如拾獲遺失物，應將遺失物送交派出所進行公開招領，切勿任意占為己有，否則恐觸犯刑法侵占遺失物罪，因小失大，得不償失。

▼警方通知粗心業務員到派出所領回弄丟的合約。（圖／記者陳豐德翻攝）



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