台東焚化廠審查案資料不全　被迫延宕

▲ 台東焚化廠審查案因資料不全被迫延宕 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



台東縣的垃圾危機急需解決，台東縣長饒慶鈴上任後有意啟用已閒置15年的台東焚化廠，台東縣議會也在日前通過焚化廠設備維修預算，但日前縣府舉行「台東焚化廠興建及營運環境影響說明書變更審查會」時，相關資料不齊全，遭環評委員一致決議待補足資料後擇日再審。

台東焚化廠在15年前就已興建完成，當年民意強力反彈，所以蓋好後就一直未啟用成為蚊子館，使得台東縣的垃圾必須送往外縣市代燒，而合作縣市也經常因歲修或不堪負荷傳出不代燒的傳言，只好先把垃圾堆放掩埋場。後來前縣長黃健庭為了活化焚化廠，將焚化廠改為台東環境教育中心。但饒慶鈴上任後，台東垃圾危機無法再拖，2019年決定拍板啟用。

台東縣議會2019年底通過啟用焚化爐維修預算案後，於20日台東縣府舉行「台東焚化廠興建及營運環境影響說明書變更審查會」，環評委員對縣府提供的環說書中的變更對照表，並未詳列空汙排放標準，要求縣府補充資料後擇日再審。縣府方面強調，全縣掩埋場已經不敷使用，高雄焚化爐歲修運能等問題又暫緩代燒台東縣垃圾，啟用焚化爐勢在必行，起爐後的空汙排放標準會將更嚴格且進行24小時汙染監控，請民眾放心。

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