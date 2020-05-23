谷關豪雨造成坍方阻斷通車　工務人員貼心送上茶安撫民眾

▲▼谷關部份路段因豪雨被中斷，工務人員除了趕緊搶通外，也送上茶水安撫民眾。（圖／谷關工務段提供）

記者鄧木卿／台中報導

因為連日梅雨，造成台中市和平區台8線63k+380-420（德基路段）和27k+400-500（裡冷）路段， 邊坡發生嚴重坍方，造成道路雙向阻斷，所幸沒有人車傷亡，公路總局谷關工務段隨即調派機具到現場兩端同步進行清坍，谷關工務段呂正安不但到現場指揮，並發送水、餅乾給現場耐心等待的民眾，預計傍晚搶通。

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谷關工務段表示，連續豪雨導致土石鬆動，台8線中橫公路裡冷隧道前，23日凌晨1點多，上邊坡發生大規模坍方，長約40公尺，寬約8公尺，高有15公尺，造成道路雙向阻斷，所幸無人傷亡，工務人員凌晨2時到場搶修，搶通過程還是有落石，相當危險。

阻斷路段是谷關、東勢間重要要道，隧道兩端都有10多輛汽車等候通行，工務人員現場發送茶水、餅乾向等待民眾致歉。

工務段表示，27k+400-500（裡冷）路段已在上午搶通，但台8線63k+380-420（德基）路段，則預計下午5點搶通，但暫不開放，實際通車時間仍須等天候及災情狀況修正調整，籲請用路人，汛期期間山區道路易發生坍方、落石路段，路況難以掌握，如非必要請勿進入易坍方道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統（http://168.thb.gov.tw）。

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