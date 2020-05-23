澳洲省界「水泥塊封路」　5公里距離變成繞道80公里

▲昆士蘭和新南威爾斯遭封鎖造成居民困擾。（圖／澳洲廣播公司網站）

實習記者符芳萱／綜合報導

澳洲政府日前封鎖和管制省界以防止病毒傳播，造成昆士蘭（Queensland）和新南威爾斯省（New South Wales）邊界的居民生活不便。據了解，貢迪溫迪區（Goondiwindi）委員會將用電子鎖取代邊界道路上的混凝土塊，使用手機應用程序和藍牙技術將大門打開，並希望系統可以推廣到其他地方。

根據澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）報導，奧斯特瓦爾德女士（Ms Ostwald）的工作需要橫跨新南威爾斯省邊界，原本只要5公里的車程，但在省界封鎖後變成80公里。對此，奧斯特瓦爾德斯（Ostwalds）說，他們種植牛和穀物，封鎖也大大增加穀物和飼料運到當地飼養場的距離和成本。

昆士蘭的學校老師Walker表示，從25分鐘變成兩個小時的車程，「這是一個為時六個小時的教學日，需要四個小時的往返時間。」同時，她也要解決在家中指導四個孩子的學習問題，「我在橋上遇到了另一位工作人員，把我的小冊子交給她，這樣就可以交給學生了。」

據報導，昆士蘭貢迪溫迪地區的位置在兩省的交界處，這地區雖然只有6,000名居民，卻需服務兩省的16,000人，而政府關閉500公里處四個訪問點，讓兩省居民在經營企業、購物、收集郵件和基本服務更加困難。

▲昆士蘭和新南威爾斯之間的障礙物。（圖／澳洲廣播公司網站）

貢迪溫迪區委員會目前與昆士蘭州警察局共同解決問題，將用電子鎖取代邊界道路上的混凝土砌塊，而通過授權的居民將會獲得個人的訪問代碼，以使用手機應用程序和藍牙技術進出大門。

Cr Springborg表示，誰將使用大門，何時使用，將會追踪居民，也希望系統能在幾天之內啟動。他補充，如果這個系統有效，將可以擴展到其他邊境社區。