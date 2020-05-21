妹澳洲離奇亡骨灰塞紙箱返台海關「丟倉庫」　姐哭求外館找真相





▲妹妹澳洲打工「離奇」亡！火化回台…骨灰被亂塞 她淚崩：為何這樣對我們。（圖／翻攝爆怨公社）

政治中心／綜合報導

一名葉姓女子透過臉書社團「爆怨公社」控訴，自己在澳洲打工的妹妹今年1月不明原因死於澳洲租屋處，5月中妹妹骨灰抵台，卻又被海關塞在倉庫甚至上下顛倒，「我痛到撕心裂肺⋯誰能夠體會！」葉女對於妹妹死因不明又不被尊重，盼能透過政府找出真相。對此，外交部方面目前正在進一步了解中。

葉女PO文表示，妹妹今年1月17日不明原因死於澳洲租屋處，遺體被解剖、採檢都驗不出死因，當地警方將案件轉至嚴重謀殺科也無下文，只好在4月6日簽下火化同意書。

葉女指出，在外交部的周秘書、澳洲殯儀館協助下，妹妹的骨灰5月15日透過國泰航空抵台。不過，她18日抵達海關大樓想接妹妹回家時，卻被告知骨灰被放到一般倉庫，須移至機放倉才能領取。

對於狀況不了解的葉女只好打電話尋求協助，「關務處小姐態度強硬，已告知我什麼都不懂，海關要我過來，該轉述的轉述了，小姐不願意打電話了解，只說申請書再旁邊抽屜自己找！每一個抽屜都找了兩次以上，依舊找不到她說的申請書，詢問之下才由一位先生找給我！填好申請書並影印，開始一個個蓋章」。

經過一番波折，葉女終於找到妹妹骨灰，沒想到畫面卻讓她痛到撕心裂肺，「找到了妹妹⋯我的心都碎了，我好好的一個妹妹，如今變成這樣，況且我明明囑咐過要加木箱⋯現在卻只有紙箱，我的心碎了滿地⋯不知道這一路妹妹是怎麼樣的被丟來丟去」。

葉女不滿控訴，「只不過到澳洲打工賺錢⋯難道她就不是台灣人嗎？」她難過表示，妹妹受了很多苦，終於可以回家，但當她抵達殯儀館、拆開紙箱時，卻發現「我妹妹從頭到尾都是反著的」，讓她難以忍受這樣的處理態度，「妹妹想回家，我們也想她，難道就因為身故在國外，所以被忽視嗎？」

對於妹妹的遭遇，葉女無法接受，她說，妹妹除了回來時被不尊重地對待，死因也找不出答案，她希望政府可以幫忙找到真相。外交部方面獲訊後正在進一步了解中。