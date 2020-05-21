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快訊／妹澳洲離奇亡...姐哭求外館找真相　澳重大刑案組「重啟調查」！

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▲妹妹澳洲打工「離奇」亡！火化回台…骨灰被亂塞　她淚崩：為何這樣對我們。（圖／翻攝爆怨公社）

▲妹妹澳洲打工「離奇」亡！火化回台…骨灰被亂塞　她淚崩：為何這樣對我們。（圖／翻攝爆怨公社）

記者蔣婕妤／台北報導

一名葉姓女子透過臉書社團「爆怨公社」控訴，自己在澳洲打工的妹妹今年1月不明原因死於澳洲租屋處，5月中妹妹骨灰抵台，卻又被海關塞在倉庫甚至上下顛倒，「我痛到撕心裂肺⋯誰能夠體會！」她也喊話政府協助找真相。外交部發言人歐江安21日回應，經我駐處協助，澳洲警方已針對本案重啟調查。

歐江安表示，針對1月中在澳洲伯斯身故事，我國駐澳大利亞代表處於獲知後，立即協助家屬與伯斯警方聯繫，並派員飛赴當地關切案情調查進度及協助家屬前往探視；期間駐處多次約晤西澳警方轉述家屬提供的疑點，並要求西澳警方務必積極辦理。家屬對於外交部及駐處的協助表示感謝。

歐江安提到，在家屬返台後，外交部及駐處亦持續協助家屬與西澳警方通話及提供相關資訊以利偵辦。西澳警方並已依據家屬詳盡說明撰擬報告，提供澳方重大刑案組加強調查。經駐處日前向澳洲警方洽詢進展獲告，澳洲警方已依據前述報告就本案重啟調查。

歐江安指出，由於目前案情仍在偵辦中，相關調查細節不便對外透露，但是澳洲警方已瞭解並重視駐處及家屬的關切重視，將與我方保持聯繫。駐處將持續促請澳警方積極調查，繼續與家屬保持聯繫，並給予家屬必要的支援協助。

外交部再次呼籲民眾旅外時，請務必提高警覺並注意自身安全，倘遇到可疑的情形，請於第一時間聯絡向當地警方或我駐外館處尋求協助。

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