傳中國發電廠停用澳洲動力煤　澳副總理：兩國相互需要

文/中央社記者丘德真雪梨22日專電

近日市場消息指中國發電廠停用澳洲動力煤(thermal coal),隨即引起澳洲媒體關注。雖然中國媒體指有關消息沒有根據,但已再度引起澳洲朝野關注中國經濟脅迫的問題。

「澳洲金融評論報」(Australian Financial Review)昨天報導,近日中國傳出消息,聲稱當地部分發電廠已接獲指示,要停用澳洲動力煤。雖然消息未被證實,但由於澳洲與中國關係惡化,再加上去年曾經發生澳洲煤貨船不准在中國卸貨長達45天,所以中國發電廠停用澳洲動力煤的消息,已引起澳洲業界關注。

5月19日中國「我的鋼鐵」網站報導,指市場傳聞有中國發電廠接獲指示,要停止進口澳洲的動力煤,同時未知其他種類的澳洲媒炭是否受到影響。不過,報導同時指出,消息屬實的可能性不高,因為中國南方的發電廠其實受到缺煤問題困擾。

另外「中國能源網」19日報導,指今日智庫能源公司已隨即向南方港口多位業界同仁詢問求證,並獲悉目前南方福州、廣州等港口並未收到官方要求限制澳洲煤進口的正式文件通知。

雖然中國媒體指市場傳聞沒有根據,但已引起澳洲媒體討論,關注中國是否繼向澳洲大麥課徵80%關稅、禁止部分澳洲肉商進口牛肉之後,可能還要向澳洲煤炭下手。對此,澳洲副總理麥考馬克(Michael McCormack)表示,有關消息已引起澳洲政府的高度關注。

