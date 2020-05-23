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防疫復工／醫療類大賣「其他慘兮兮」　林祖嘉：嚴防全球景氣寒冬

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▲防疫專題。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣不少醫療相關企業轉生產線，製造防疫用品業績飆升。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北──北京報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情逐漸回穩，台灣中小產業已經快速復工。《ETtoday新聞雲》訪問瑪旺幹細胞醫學生物科技公司，主要做醫療科技美容，創辦人黃美月表示，「疫情衝擊生技醫美業機，公司快速轉生產生做酒精和乾洗手液，防疫訂單漲四成。」台灣知名經濟學者林祖嘉也分析，未來除了醫療類用品持續大賣，全球其他需求面開始大幅萎縮，將會嚴重衝擊各國出口市場。

▼疫情爆發後，生計醫美業者轉生產線防疫用品，彌補虧損。（圖／記者任以芳攝）

▲防疫專題。（圖／記者任以芳攝）

轉產防疫用品「業績翻倍」
二十多年前，黃美月是第一個把醫療美容引進台灣的業者，當年碰上SARS爆發，她主動轉產做酒精，乾洗手液，經營策略是「內需優先，再外銷。」這次碰上新冠肺炎疫情，公司生產線有經驗，過年後立刻轉做防疫用品，訂單增加三到四成，一路接到九月份。預估這波疫情將持續一年多，轉做防疫用品出口歐美日韓，可以平衡生技醫療美容的虧損。

▼業者黃美月趕出貨，增加人力加班，防疫品訂單接到九月份。（圖／記者任以芳攝）

▲防疫專題。（圖／記者任以芳攝）

▲防疫專題。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸裝瓶器供應鏈暫時短缺，導致台灣部分廠商的出貨不穩定。（圖／記者任以芳攝）

黃美月的工廠，一天兩班增加到三班，調整人力到深夜。生產動能有了，一個月至少需要10萬個100ml裝瓶器，卻面臨短缺問題。主要大陸疫情剛回穩，內需供貨緊張，就算提早訂貨還得再等。韓國也在搶裝瓶器，預估到五月底前，大陸供應鏈還是很不穩定。

內需有訂單「外銷難出去」

《ETtoday新聞雲》訪問專門外銷精油噴霧的業者，不願具名的老闆陳先生表示，疫情沒爆發前，歐美訂單一直很穩定。疫情爆發後，訂單直接掛零。許多外國客戶飽受疫情之苦，消費者無法上門，苦撐兩個月後，不少合作廠家宣布倒閉。

蔡先生說，「我貨都做好了，要不是退單，再不然延遲付款，對於小資本公司來說，真的是惡夢。」加上台灣精油噴霧器內需市場不夠大，競爭又激烈。陳先生表示，不只他有這樣困擾，這波疫情減少國外採購需求，對於出口商真的傷很大，可能要到下半年，外銷才會慢慢回復。

▼各國防疫用品成為疫情爆發後，少數賺錢行業之一。（圖／記者任以芳攝）

▲防疫專題。（圖／記者任以芳攝）

防疫商品吃香「其他需求全萎縮」

根據台灣經濟研究院最新2020年總體經濟預測，歐美疫情趨緩，金融市場回穩。政府適時推出紓困方案，可減緩疫情對經濟下滑的衝擊。台經院預測2020年國內實質GDP成長率為1.58%，較1月預測下修1.09個百分點，保住基本盤，變化不大。

▲▼ 桃園機場二航廈冷清。（圖／記者任以芳攝）

▲桃園機場二航廈人潮冷清。（示意圖／記者任以芳攝）

如果綜觀全球景氣局勢，政治大學經濟系教授、前陸委會副主委林祖嘉表示，「全世界都不樂觀，至少這一年來景氣可能都是寒冬。」目前，全球供應鏈慢慢回穩，主要是需求面動能不夠，大家都會很想生產，關鍵是東西賣不出去，未來消費趨勢，除了防疫用品變成常態性消費，其他需求面都在萎縮，這個問題十分嚴重。

▲▼台灣知名經濟學者、政治大學經濟系教授林祖嘉。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣知名經濟學者、政治大學經濟系教授、前陸委會副主委教授林祖嘉。（圖／記者任以芳攝）

林祖嘉進一步指出，經濟合作暨發展組織（OECD）也發出警告，今年全球經濟增長預測，較去年11月的預估調低0.5個百分點，從2.9%調降到2.4%，為2009年以來新低。 許多國際主要預測機構下修今年全球經濟成長率。林祖嘉認為，歐美占據全世界一半消費，現在需求整個萎縮，採購減少，全世界出口會變成負成長。至於景氣何時回溫？「樂觀估計今年年底，悲觀看的話，要到明年第二季才有可能春暖花開。」

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