阿才的店「美女老闆」亮相！民主聖地三代傳承　削肩洋裝擄獲男客心

圖、文／鏡週刊

位於台北市金山南路、仁愛路口附近的「阿才的店」，今年邁入第30個年頭。過去，阿才的店曾是90年代台灣解嚴後，黨外人士、政治明星相聚針砭時政的台菜餐廳，第二任老闆兼廚師的劉建華個性海派鮮明，因開店結識許多報社記者，耳濡目染下開始熱衷參與街頭抗爭，各路綠林好漢都成了他的兄弟。

劉建華是阿才店裡的國王，也是性格暴烈的一家之主。女兒楊怡欣長得像劉建華、個性也像他，父女關係一度勢如水火，直到劉建華罹癌，2年前楊怡欣接下老店經營權，父女間相愛相殺的糾結情感，也在劉建華臨終的病榻前和解。楊怡欣說：「這家店有我們家每個人的心血，我的使命就是讓阿才的店、讓民主聖地的名號可以延續下去。」

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▲楊怡欣（中）穿著一襲粉色削肩洋裝招呼客人，打扮亮眼入時的她，是店內的焦點。（圖／鏡週刊提供，下同）



週五晚間6點多，華燈初上，台北市金山南路、仁愛路口附近的「阿才的店」正是開始忙碌的時候，門口陸續來了幾輛車，下車的人西裝筆挺，見到記者有些遲疑。攝影記者在一旁獵人頭：「這個是有『柯辦林志玲』稱號的文總祕書長林錦昌、那是時代力量議員黃郁芬⋯。」這天阿才的店幾乎客滿，是台灣武漢肺炎疫情連續維持零確診後，生意最好的一日。

政治名人 座上嘉賓

走進店裡面，一名穿著粉色削肩洋裝、打扮亮麗的年輕女子穿梭其中招呼客人。她是楊怡欣，從母姓的她今年35歲，是阿才的店第三任掌門人。有男客人趁她送菜時想要交換聯絡方式：「原來妳沒印名片啊？」楊怡欣笑答：「有事情找我，可以打來店裡啊！」簡單的一句話給碰了個軟釘子。

1990年11月，阿才的店開幕，創始老闆是外號「阿才」的余岳叔，3年後他因不堪每天和客人飲酒，將店面頂給表弟、楊怡欣的父親劉建華。90年代初期台灣剛解嚴，黨外人士、政治明星、報社記者白天在街頭橫衝直撞，晚上就聚在阿才的店針砭時政。

劉建華是老闆兼廚師，個性海派鮮明，因開店結識許多報社記者，耳濡目染下開始熱衷參與街頭抗爭。他曾因質疑警察毆打遊行者，差點被捕，多虧現場記者出手相救才獲釋，各路綠林好漢都成了他的兄弟。

因美麗島事件入獄的民進黨前主席施明德，在此舉辦出獄5週年記者會；店裡還放了一幅陳水扁擔任台北市長時，來店內用餐替劉建華倒酒的照片；其他如許信良、鄭麗文、陳文茜，新一代像吳怡農、林飛帆及香港雨傘革命的黃之鋒等都曾是座上嘉賓。政治人物來來去去，唯獨被喻為「民主聖地」的阿才的店屹立不搖。

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