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無懼疫情⋯日本最美蔦屋書店插旗高雄　網紅朝聖打卡！340坪空間曝

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▲高雄鳶書屋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店於大立百貨開幕。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

有日本最美書店之稱的TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店21日正式插旗南台灣！第一間店點選在高雄的百貨公司，店鋪位於一、二樓，營業總面積達340坪，店鋪外觀富有摩登、現代感，內裝則在細節中演繹出專屬TSUTAYA BOOKSTORE的日本品牌特色。

▲高雄鳶書屋 。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲店鋪內為咖啡結合餐飲 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鳶書屋 。（圖／記者吳奕靖攝）

不受新冠肺炎疫情影響，蔦屋書店仍選擇在疫情期間開幕，潤泰集團董事長簡滄圳表示，原本開幕時間應該是更早，但目前屬疫情趨緩階段，在防疫期間，大家也都悶很久了，而書店空間和書籍都有做出配套防疫措施。

潤泰集團加盟事業部協理陳柏宇指出，書店防疫策略堪比「國家級」，比照國家級圖書館採購紫外線消毒機，只要客人閱畢的書籍，就會進行50秒殺菌動作；另外，為避免客人群聚，書店特別開發系統，只要掃瞄QRcode，客人就可以預約候位，等到候位簡訊通知再回到餐廳用餐。

▲高雄鳶書屋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲客人閱畢書籍都會經過紫外線消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鳶書屋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲餐廳開發QRcode預約系統。（圖／記者吳奕靖攝）

日本CAFE COMPANY旗下的新型業態餐廳WIRED CHAYA也進駐其中，主食餐點著重於日本人的主食「米飯」，口感清爽的「鰻魚蒸飯」選用40%減醣蒟蒻米烹煮；甜點部分，高雄店獨家推出「霜淇淋抹茶布丁」，採用昭和風味的日式布丁結合各式風味與新鮮水果。

TSUTAYA BOOKSTORE也邀請台灣在地咖啡龍頭品牌路易莎進駐，塑造樸質、有溫度、不張揚的咖啡閱讀環境。同時還有來自台南當地著名的司康品牌「MERCIKTN」，高雄店更有獨家口味，帶來從產地到餐桌，產品與在地食材結合，滿足五感享受，創造更舒心的生活提案。

▲高雄鳶書屋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲店鋪也有販售文創小物。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鳶書屋 。（圖／記者吳奕靖攝）

簡滄圳指出，東京代官山引進TSUTAYA BOOKSTORE創造了區域水準提升，也希望引進書店後，能喚回南高雄好的人文景象，現代人追究慢活態度，看書已不再是到書店買書而已，而是融入咖啡和餐飲等，TSUTAYA BOOKSTORE就是以Life Style為概念的空間。

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