台4月手機市場冷清　iPhone SE表現一枝獨秀

▲iPhone SE剛上市就殺進台灣手機市場銷售前十名。（圖／記者張一中攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣4月的手機市場表現仍慘淡，總銷量從3月的42.6萬下滑成4月的40.9萬，成為買氣最冷的一個月；4月台灣手機市場唯一的亮點就屬iPhone SE，這款手機才剛上市就殺進了前十排行榜中，且還一次佔了兩個名次（iPhone SE 128GB第六名、iPhone SE 64GB第七名）。

4月的台灣手機市場品牌銷售量排行分別是：Apple（34.0%）、三星（26.1%）、OPPO（11.6%）、紅米Redmi（6.5%）、華碩ASUS（3.8%）、vivo（3.2%）、realme（2.7%）、HTC（2.0%）、華為（1.7%）、Sony（1.7%）。

而在品牌銷售額排行中，前10大品牌則是Apple（62.8%）、三星（20.8%）、OPPO（4.7%）、Sony（2.4%）、華碩ASUS（2.0%）、紅米Redmi（1.9%）、realme（1.4%）、HTC（0.8%）、vivo（0.8%）、華為（0.6%）。

台灣4月熱銷手機機種前10名分別是：iPhone 11（128GB）、Galaxy A20（32GB）、iPhone 11（64GB）、Galaxy A51（128GB）、Galaxy A71（128GB）、iPhone SE（128GB）、iPhone SE（64GB）、OPPO A5 2020、Redmi Note 8T（64GB）、Galaxy A30S（128GB）。

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