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外籍生淪冷凍鷄肉廠奴工？明道大學6點聲明駁斥　史國生：工作很愉快

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▲明道大學澄清招生絕無不法。（圖／記者唐詠絮攝）

▲明道大學與史國學生共同召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

明道大學被外媒爆料2018年9月引進史瓦帝尼40多名學生，讓他們淪為冷凍鷄肉廠奴工，校方21日緊急召開記者會，還有當初進冷凍廠工作的學生也出面還原真相，校方也指出，當年史國媒體報導內容諸多謬誤，未向學校求證，有正式發函要求另文刊登聲明，此次再度發聲明稿澄清。

記者會現場除了有代理校長郭秋勳、秘書長詹國華、副校長洪嘉憶、國際長蕭雅柏等人，在外事警察的陪同下，還有多名當年參與冷凍廠打工的史國學生現身說法，也都說關於食品工廠工作的報導，跟事實有出入，報導的內容大部份也與事實相左，「工作場所是低溫的環境，但是沒有那麼難以忍受，雖然會累，但在那裡工作的很愉快，之前的報導是錯誤的訊息。」

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▲明道大學澄清招生絕無不法。（圖／記者唐詠絮攝）

▲明道大學企管系史國學生。

郭秋勳指出，明道大學秉持創辦人「一樹蓓蕾莫到他人子弟；滿園桃李當視作自家兒孫」之教育理念辦學，學校用心辦學，對於有疑義的事件亦應讓學校有機會透過全面性的說明讓社會大眾了解。以下為聲明稿內容：

一、絕無透過仲介招生

依據5月20日報載，高教司司長朱俊彰表示，教育部107年11月調查明道大學史國學生實習案時，依據當初學生訪談及學校說明結果應屬代辦性質，協助學生來台簽證等事宜並收取行政費用。

二、並無非法打工情事

為強化職涯探索、落實學用合一之教育目標，本校2018年提供「融入職場學習計畫」，學生可自由選擇是否參加。原規劃參加計畫學生每周3天在校上課、3天至學校合作企業進行職場學習，企業提供獎助學金，作為其學費及生活費，然2018年11月底本計畫已停止。

三、學生工讀環境說明

提供外籍生工讀機會之協助廠商皆為經學校篩選合法企業，媒體報導所稱工作場域低溫，乃因該企業為HACCP之食品製作產業，全程低溫(10℃)方可確保食物品質安全。工作人員(含學生)於工作場域須穿著由廠商提供工作制服，個人可需求於制服內加穿私人衣物調節體溫，工作條件皆與全公司員工相同，不分國籍。

四、非學校強制安排，企業由學生自選

基於學生需求，學校陸續提供近20間合作企業實地參訪及工讀機會，並提供明確的企業工作規範、學習工作內容及相關保險、福利，由學生自由選擇後進行企業媒合，如有適應不良情況亦協助轉介輔導。因應疫情造成學生工讀機會縮減，為維護學生就學權益，學校將持續協助學生找尋合法工讀機會，或協助向相關單位爭取補助。

五、維護學生在台就學權益

學生來台前皆已知曉本校學雜費收費項目、金額，亦特別辦理外籍生說明會，以英文逐條說明相關標準及規定，確保學生了解相關收費標準。本校提供兩方案協助史國同學安心就學，「第一方案」為比照史瓦帝尼當地大學收費標準，每學期收取新台幣一萬元學雜費，並考量學生遠渡重洋來就讀，免收住宿費，僅依使用者付費原則，收取每學期住宿期間使用之水電費新台幣1,800元，及約4,900元的學生平安保險與健保費用。若無力繳交一萬元學雜費學生，則可選擇每週在校服務4小時的「第二方案」，並繳交水電費、學生平安保險及健保等費用。

六、保障學習品質作法

為確保外籍生在台學習課程教學品質及學生學習進度，除課程採全英授課或雙語較學，並提供免費華語加強課程，為輔導外籍生學習成效，本校額外提供外籍生第一年平均每週12小時免費華語課程，並安排專屬導師及行政人員協助課業學習及生活輔導，並辦理多項文化參訪、體育交流活動，協助外籍生儘快適應在台學習及生活。

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