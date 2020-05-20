丟臉到國外！外媒爆明道大學把外籍生當學工　每天在冷凍廠剝鷄皮8小時

▲明道大學。（圖／取自明道大學官網）

記者崔至雲／台北報導

明道大學被爆2018年9月引進史瓦帝尼40多名學生，這些學生原本抱著留學夢來台，但卻淪為冷凍鷄肉廠奴工。對此，教育部回應，目前已要求學校就教學及生活輔導等面向，考量學生需求研擬改善措施，並儘速提出雙方合意的學雜費收費方式，以維護學生權益。全國私校工會則認為，明道大學以不實廣告招生恐涉及刑法詐欺罪，呼籲檢調主動偵辦。

明道大學副校長周建明對此回應，此事發生在2年前，當時校方為了要就近在學校附近找到大型公司讓學生服務，因此就找到了雞肉工廠，但學生實習幾周後，學生馬上跟校方反應希望換實習場所，因此當時就已協助學生更換實習場地。

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周建明說明，目前校方已協助學生找尋合法工讀機會，並提供史國學生學雜費減免或工讀機會等安心就學方案，周建明也表示，現在校方也已與學生達成共識，未來若有生活費、學雜費付不出來的狀況，也將會一起尋求教育部、外交部協助。

教育部表示，明道大學107年以「國際產學合作專班」方式招收史瓦帝尼學生，但該校並未獲教育部核定辦理國際產學合作專班。因此在107年11月要求該校停止史瓦帝尼籍學生校外工作並終止與廠商之契約，輔導學生返校並妥善照顧其在台學習生活，另扣減該校108學年度招收外國學生名額。

▲明道大學2018年刊登在臉書頁的招生廣告宣稱留學課程等多項好處。（圖／私校工會提供）

教育部也說，該校原於學生入學時所提出之工作學習方案（由廠商支付全額學雜費），在學生返校後無法續辦，因此學校另提供學雜費減免優惠，並協助學生找尋工讀機會。惟近期學校片面變更學雜費減免方式並要求需服務學習一定時數，導致有學生認為權益受影響，教育部已向NISA專線檢舉。

為維護明道大學史瓦帝尼學生學習權益，教育部說明，已於5月13日邀請史國大使館代表與本部共同赴該校訪視，經訪談該校學生，已要求學校應就教學及生活輔導等面向，考量學生需求研擬改善措施，並儘速提出雙方合意的學雜費收費方式，以維護學生權益。

全國私校工會理事長尤榮輝說明，史瓦帝尼學生被明道大學淪為冷凍鷄肉廠奴工一事，在史國引起軒然大波，當地媒體大幅報導，已成為台史外交事件，但在當時這個高教醜聞並未受到國內媒體關注，直到本月13日教育部、外交部與史國駐台使館人員17人大陣仗到明道大學調查該校與學生間的爭議，史國學生在台淪為奴工的遭遇才浮上枱面。

尤榮輝指出，從史國的報導來看，明道大學的這則招生廣告幾乎是國際詐騙，學生每週要工作五天，每天必須在低於攝氏10度的冷凍廠內剝鷄皮八小時，以換取學費和食宿費，而實際上課時間只有一天半。明道大學以不實廣告遠從非洲誆騙史瓦帝尼學生來台當奴工，再次凸顯許多後段私校已走到窮途末路的窘境，為維持6成註冊率，許多私校招生不擇手段，就算教育部三申五令禁止違規招生，仍甘冒被重罰的風險不惜鋌而走險。

尤榮輝呼籲，為保障外籍生的學習權益及基本生活權利，教育部除要求學校提升境外生學習品質並要求加強生活照顧外，仍應緊盯學校並時時查核。針對類似膽大妄為、違規招生，而且辦學品質不佳的後段私校，建議教育部應及早命其停招、停辦，以免誤人子弟，再次引發國際醜聞，重創我國高教形象。

