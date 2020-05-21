影／規模不輸颱風！豪大雨今晚起「夜襲全台」　3天累積雨量上看900毫米

▲氣象局啟動「大規模或劇烈豪雨」預報作業。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

因應滯留鋒面及西南季風影響，中央氣象局今（21）日下午啟動「大規模或劇烈豪雨」預報作業，今晚起到明天全台都會有大雨或豪雨發生，其中，高雄、屏東山區累積總雨量上看900毫米。專家也提醒，這波降雨規模不輸給颱風，無論身在台灣何處，都不可以輕忽這次降雨威脅。

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氣象預報員劉宇其表示，今天受到滯留鋒面影響，各地天氣不穩，下午起各地降雨變大且明顯，預計今晚到明天全台都會有大雨或豪雨發生機率。周五西南風增強為西南氣流，中部、南部甚至會有豪雨等級以上降雨發生，請民眾要提前因應。

▲氣象局表示，今晚起到明天全台都會有大雨或豪雨發生。（圖／記者宋良義攝）

截至目前各地降雨狀況，屏東春日已累積108毫米雨量，高雄仁武最大時雨量超過50毫米，隨著時間越來越晚，各地降雨將越來越明顯。氣象局表示，今晚起，預計台灣周遭也會有很強的雷雨雲發展，一移入陸地就會造成短時強降雨。

▲大規模降雨24小時累積雨量預測。（圖／中央氣象局提供）※點圖放大

根據氣象局24小時雨量預測，嘉義以南山區入夜後會出現明顯連續降雨，累積雨量也會變大，南投以南山區預測累積雨量達350-450毫米，嘉義以南平地約200-300毫米，其餘地區也會有100-200毫米。

▲大規模降雨3天總雨量預測。（圖／中央氣象局提供）※點圖放大

在0521滯留鋒面及西南氣流豪雨各地區總雨量預測部分，高雄市、屏東縣山區累積雨量更上看900毫米。氣象局提醒，這段期間還適逢大潮，西南部沿海低窪地區要特別留意潮位變化。

▲首波西南氣流來襲，台灣颱風天氣論壇提醒，降雨規模不輸颱風。（圖／翻攝自台灣颱風天氣論壇）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，今天夜晚～周六上午，是本次降雨高峰，期間容易出現大規模的強降雨，「降雨規模不輸給颱風」，無論身在台灣何處，都不可以輕忽這次降雨威脅。

台灣颱風論壇表示，在風險排序部分，中、南部山區＞中、南部平地＞北部＞東部，特別提醒民眾要留意。

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