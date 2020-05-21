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4大人接棒虐打…台南1歲半女童「雙眼上吊」斷氣！表姨媽求減刑　二審結果出爐

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▲女童的奶奶親自出庭聆聽宣判，她說「人在做、天在看」，她相信法官會秉持法律專業，還給她們公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲棠棠被送到醫院時早已經沒有呼吸心跳，經搶救後仍宣告無效死亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南1歲半女童「棠棠」2019年初遭到當時年僅17歲的生母薛女、20歲的表姨媽薛彗昀、25歲的表姨丈何耿賢、及27歲的友人李嘉偉凌虐致死；一審判處李嘉偉與薛彗昀無期徒刑、何耿賢有期徒刑18年、生母薛女有期徒刑13年。其中李嘉偉、薛彗昀、何耿賢認為刑期過重，不服上訴二審，並請求改過自新機會；二審判決今出爐，法官認為3人惡性重大，駁回上訴，維持原判。

這起駭人聽聞的虐童致死案就發生在2019年1月，警方調查，未成年的薛母在與女童生父生下棠棠後，2人因性格不合，於2018年9月離異，薛女便帶著棠棠前往台南市北區投靠其表姊、表姊夫、及友人李男，5人同住一屋簷下；但4名大人卻時常羅織各種理由痛毆年幼的棠棠，其中薛彗昀更稱棠棠遭到嬰靈附身，不但不給吃、不給睡，只要孩子一哭就會出手痛毆，幼小身軀淪為大人的出氣沙包。

▲女童的奶奶親自出庭聆聽宣判，她說「人在做、天在看」，她相信法官會秉持法律專業，還給她們公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲棠棠生母薛女。（圖／記者林悅翻攝）

李嘉偉供稱，2019年1月15日凌晨4時許，當時見到棠棠樣子怪怪的，於是便出手「把她打正常一點」，另外3人見狀後也加入戰局，接棒痛毆打到清晨6點多才停手，接著4人昏昏沉沉睡去，直到當天下午3點多才醒轉，當時棠棠沒有異狀，還能正常行走，於是4人便相約一同到KTV歡唱，豈料出門前棠棠又不喝奶，4人只好再打她一頓，就連出門搭電梯時，棠棠也因斜眼看人再度挨揍。

當天4人在KTV歡唱，期間還點了清粥餵食棠棠，直到到晚間9時許準備起身回家時，這才發現身旁的棠棠模樣不對，出現失溫、眼睛上吊等異狀，嚇得4人急忙將她送往醫院搶救，但最終仍是回天乏術，棠棠因傷勢過於嚴重宣告不治。

▲▼發孕照甜笑❤！表姊轉頭「虐死1歲女童」去唱歌　黑暗過去被起底。（圖／翻攝臉書）

▲薛女的表姊薛彗昀涉嫌痛毆棠棠致死。（圖／翻攝臉書）

事後因棠棠渾身是傷，醫護人員察覺情況有異急忙通報，4人惡行因此曝光。台南地院一審判決，法官認為李嘉偉、薛彗昀、何耿賢3人惡性重大，其中薛彗昀為煽動、教唆毆打女童的主導者、李嘉偉則是痛毆女童手段最兇殘之人，量處一切情狀後，判處2人無期徒刑、褫奪公權終身。而參與犯案的何耿賢則因在發現女童死亡後第一時間主張送醫，相較於其他2人，參與程度較低，念及團體迷思下盲從犯案，量處有期徒刑18年。另棠棠生母薛女則因案發當下未成年，經少年法庭審酌後判處13年徒刑。

一審判決結果出爐後，棠棠的外婆無奈地回應，對於這樣的結果真的無話可說，棠棠的母親被判13年「算是重的了」，無論她接不接受，又能夠如何，「怎麼判對我來說已經沒有意義了，只能說人在做、天在看！」

但李嘉偉、薛彗昀、何耿賢3人仍認為刑期過中，不服一審判決而提出上訴，其中薛彗昀更提出嘉南療養院精神鑑定，主張自己有輕微辨識障礙，請求法官從輕量刑。二審法官經審酌後，駁回上訴，維持一審判決。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▲女童阿嬤指出，她收到女童未成年生母的一審判決書，她被判13年，對此結果不打算上訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲棠棠外婆表示「人在做、天在看」。（圖／記者林悅翻攝）

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