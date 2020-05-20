研華攜手訊連　推出AI臉部辨識App！「FaceView」可整合在AI邊緣運算平台

▲研華FaceView工業App整合訊連科技AI推理引擎FaceMe，可應用於零售業、餐旅業、運輸業及智慧建築等領域中的非接觸式與遠端存取服務。（圖／研華提供）

財經中心／台北報導

全球物聯網智能系統領導廠商「研華」（2395）20日宣布，與「訊連」聯手一同推出AI臉部辨識工業App「FaceView」，領先業界AI推理引擎FaceMe，提供即時、高準確率與可彈性部署的AI人臉辨識解決方案，可應用於零售業、餐旅業、運輸業及智慧建築等領域中的非接觸式與遠端存取服務。

研華IoT嵌入式平台事業群總經理張家豪表示，在AI崛起迅速與邊緣運算整合的趨勢下，攜手訊連共用發展FaceView AI臉部辨識方案，採用訊連開發的全球頂尖臉部辨識引擎，可整合在研華AI邊緣運算平台，幫助客戶快速部署訪客管理、門禁等AIoT智慧應用。

訊連科技執行長黃肇雄也表示，透過與研華的合作，FaceMe準確、高效的臉部辨識能力完美整合至研華的FaceView工業App，可在各式邊緣運算應用上快速部署臉部辨識解決方案。

研華表示，FaceView在萬分之一誤認率（TAR@1E-4）的測試中得到99.70%的正確辨識率，提供即時臉部偵測（身分、年齡、性別、情緒）、訪客行為分析儀表板、訪客管理及通報功能。FaceView也可針對各式邊緣運算裝置的效能進行AI加速器及推理引擎優化，加速業主彈性部屬及整合至其邊緣運算設備。

此方案不僅可執行VIP和黑名單管理，用於精準行銷、建置存取控制等應用，並提供視覺化儀表板，幫助業主決策分析，提升商務模式；同時，對於現有門禁系統、客戶管理系統，FaceView提供SDK，幫助業主實現快速整合。

研華表示，將與訊連於6月4日發表「臉部辨識 × AIoT解決方案」，會中也將展示研華FaceView工業App及訊連科技FaceMe於各式智慧物聯網場景的應用。據悉，目前FaceView工業App已上市，並可於WISE-Marketplace和Microsoft Azure Marketplace（6月）購得。

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