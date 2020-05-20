航海人員測驗5/30登場　應考遵守三大防疫原則⋯禁止「親友陪考」

▲航海人員測驗5/30登場。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，交通部航港局表示，將於5月30日、31日舉辦109年第二次航海人員測驗，分別假新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學兩試區舉行，總計739人報考。應考者入場前需量體溫、戴口罩、填寫健康關懷表，未戴口罩者不可進入試場，並禁止親友陪考。

航港局表示，所有人員進入試區前必須配合量測體溫，兩試區皆使用紅外線測量儀進行初步體溫量測，未量測體溫者一律不得進入試區，如額溫超過攝氏37.5度，將由專業護理人員進行體溫量測複檢。

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航港局表示，測驗期間應考人應自備口罩並全程配戴，未配戴者禁止進入試區及試場。測驗期間休息或用餐時間交談，應符合社交距離：「室外1公尺、室內1.5公尺」之規定，除用餐外，其餘時間仍請持續佩戴口罩，並盡可能固定休息及用餐之座位。

▲航港局表示，考試者都要全程戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

航港局表示，基於公共衛生及試場進出安全管理之需，應考人須填報健康關懷表並得於航海人員測驗專區先行下載填寫，於當日進入試區時交由服務台工作人員，經查驗後得向工作人員領取貼紙，無貼紙者不得進入試場應試。



航港局指出，各試場及休息區均會維持通風良好，並提高試場及休息區之環境消毒頻率，所有應考人進入試場前將進行手部消毒，也呼籲各應考人在試區活動期間，勤加洗手，並遵守呼吸道衛生及咳嗽禮節，共同為防疫工作及大眾健康把關。

另外，為減少集會人數，航港局考量測驗特性，禁止應考人親友陪考，如確有特殊需求，得事先向航港局船員組提出申請。若有無法應試者，可檢具證明文件，於測驗前後10天內向航港局申請退費。