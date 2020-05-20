東石國中體育館整建耗資5300萬　兼具觀光休閒用途

▲翁章梁視察東石國民中學體育館整建工程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

東石國民中學體育館視察整建工程，預計將在6月18日完工，目前結構體已完成，將進行內部裝修工程，縣長翁章梁視察時指出，體育館位在日式洋風小鎮與朴子公園的軸線上，期許未來持續在此軸線推動休閒觀光，打造在地居民與遊客共融的休憩空間。

東石國中舊有體育館民國55年興建，因年代久遠且建築結構強度不足，經鑑定已無法使用，2017年7月完成拆除並向教育部提重建計畫；經縣府各局處協助及各地方人士持續努力，核定補助款合計5仟3百多萬元整建體育館，期待能改善學校教學品質與學習環境。

▲東石國民中學體育館整建工程耗資五千三百萬 。（圖／記者翁伊森翻攝）

新建的體育館基地位在本部操場旁，西側緊鄰朴子藝術大道，東邊鄰近東石國中田徑場，設計理念融入學校原有建築物及景觀，呼應日式洋風小鎮與朴子市文創藝文專區計畫，建構校區優美天際線且與都市景觀充分融合；有效運用採光、東西曬及通風等物理環境條件，創造低耗能的綠建築體育館。

▲相關業務單位簡報 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，體育館對學校與學生來說是活動的重要空間，除了兼具遮陽避雨功能，更是適合學生進行籃球、排球等運動舒適的場地，今日特別來確認工程進度，他更讚許，目前工程進度超前，工程受嚴格把關，品質非常好，藉此感謝設計師與承包商的努力，學生將在不久後，即能使用新落成的體育館。

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