迪士尼高層跳槽　擔任抖音執行長

▲抖音(TikTok)。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

迪士尼高階主管Kevin Mayer確定跳槽，將於6月起擔任 TikTok 執行長，以及其母公司中國字節跳動（ByteDance）公司的營運長。外媒認為，TikTok 近期延攬了多位美國科技公司的高層加入，此舉不但可以增強內部的技術專業，還能藉此消弭卡在美中緊張局勢的尷尬情況。

去年推出的「Disney+」影音串流服務，Kevin Mayer 就是主要推手，上線第一天就吸引超過1000萬訂戶，至今不到半年已突破5000萬，成長速度相當驚人。

Kevin Mayer 表示，TikTok 是全球建立具有高度創造力的社群軟體，很榮幸能在它們積極向全球市場拓展時加入，「希望我能協助 ByteDance，帶領它們的產品到下一階段。」

▲迪士尼高層，同時也是 Disney+ 負責人 Kevin Mayer。（圖／路透）

Kevin Mayer 曾任迪士尼策略長，曾經負責推動迪士尼收購皮克斯動畫、漫威、盧卡斯影業、21世紀福克斯，戰功彪炳，今年初，被外界視為迪士尼下任執行長的熱門人選。不料，最後出線的人是迪斯尼主題公園和產品部門的董事長鮑勃·查佩克。

Kevin Mayer 不是第一位被 TikTok 挖角的人，在這之前，它們已經將前微軟高層 Erich Andersen 和 YouTube 高層 Vanessa Pappas 延攬到團隊裡。在美中緊繃局勢再度加劇之下，TikTok 除了希望能夠藉此得到更多專業人士協助，更希望能在川普不斷施壓的情況下淡化 TikTok 的中資色彩，有助於化解公司與美國的關係。

TikTok 目前已成為全球下載次數最多的社交軟體，雖然還未上市，外界評估市值為750億美元（約新台幣2.25兆元）。不過，過去也曾被爆出隱私問題，包括層出不窮的言論審查，及侵犯人權事件所帶來的疑慮。

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