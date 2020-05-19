OnePlus 8 Pro爆透視疑慮　官方將透過更新停用「秋意」濾鏡功能

▲OnePlus 8 Pro將透過更新暫時停用「秋意」濾鏡。（圖／取自OnePlus官網）

記者王曉敏／綜合報導

近年來，各智慧型手機大廠一直在追求更極致的相機性能，不過其中也有因此而引發爭議的。OnePlus稍早在微博發出聲明，最新旗艦手機OnePlus 8 Pro「秋意」濾鏡由於隱私問題，將透過軟體更新暫時禁用，而針對網路上許多關於該濾鏡的不實描述及惡意輿論引導，OnePlus也將透過法律維權。

OnePlus 8 Pro無疑是當前該品牌表現最優異的智慧型手機，除了標準、超廣角及長焦鏡頭外，其最特別之處，便是在添增了一個500萬畫素的「色彩濾鏡鏡頭」，卻被發現搭配相機介面的「秋意」濾鏡，意外地可透視部分塑膠產品，拍出獨特的「透視照片」。

事實上，「紅外線攝影」早就是攝影圈內一個小眾但成熟的領域了，並非什麼新奇的功能，但就與以往紅外線的爭議一樣涉及了隱私疑慮。隨著其在社群網站上的爭議愈滾愈大，OnePlus稍早在微博發出聲明，除了向網友們致歉外，也宣布將透過軟體升級暫時禁用「秋意」濾鏡。

OnePlus指出，在規劃OnePlus 8 Pro的濾光鏡頭時，原先是希望利用該鏡頭感知紅外光的特性，提供給用戶一種獨特質感的攝影風格效果，「但近期，根據用戶的反饋，我們發現在非常特定的環境條件下，濾光鏡頭在非常近距離時對特殊的材質可能會出現輕微的透視效果。」

而針對網路上許多「不實的圖片、惡意輿論引導及對一加用戶們人身攻擊行為」，OnePlus也強調將「拿起法律的武器為我們的品牌和用戶維權。」

這種因紅外線而引發的「隱私疑慮」其實不是首次發生。2002年SONY推出的DSC-F707數位相機就曾被爆出加裝紅色濾鏡便可透視物體，不過隨後已被證實無法透視。

▼OnePlus於微博發布聲明。（圖／截自微博）

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