汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

澳大利亞新南威爾斯的Hunter Valley（獵人谷），汽車電影院（drive-in cinema）業主認預計在Covid-19的疫情趨緩期，戶外電影院將會與歐美同步有蓬勃發展的趨勢。

在新南威爾斯州目前僅剩三間汽車電影院，而Heddon Greta戲院是在Hunter Valley的唯一一家，距離紐卡斯爾（Newcastle，新南威爾斯第二大城）需40分鐘路程。

▲澳洲昆士蘭州的Yatala drive-in汽車電影院已重啟營業

汽車電影院業主很有信心，認為在室內電影院重啟之前，人們會願意至露天的戲院觀影，而室內電影院逐步取消限制的時間可能落在7月。

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「也許在第二階段解禁之前，汽車電影院能得到營業許可，當然，目前還沒有新電影上映，人們也必須遵守保持社交距離的要求，這也是為了大家的安全。」澳洲獨立電影院業主補充道。

目前可說歐美在這十年內，汽車電影院生意最好的時期，尤其是北美。可以看到當代前所未見的戲院發展，而澳洲也可能有類似的機會。現今正是產業渴望復甦的時刻，而演員、製作人、導演和其他電影從業人員都對Covid-19的限制感到緊張.

電影院的重啟，攸關澳洲聯邦政府對疫情的安全考量，應該還需要再觀察數週才有確切答案。現在的影視產業處於停滯狀態，沒有人製作電影、電視節目、紀錄片，而劇場表演也都已推遲登台時間。然而，第二階段的鬆綁仍存在不確定性，因此汽車電影院是相對而言令人們感到安全的公共於場合。

作者／Giselle Wakatama

圖文來源／ABC Newcastle

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